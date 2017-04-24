Polisten Furkan Vakfı Eylemine Müdahale

Furkan Vakfı üyeleri, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle açıklama yapmak üzere Adana Atatürk Parkı’nda toplandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 kişilik gruba polis, eylemin izinsiz olduğunu gerekçe göstererek dağılmaları uyarısında bulundu. Ancak açıklama yapmakta ısrar eden gruba müdahale edildi. Biber gazı ve TOMA’lardan su sıkılan grup önce Atatürk Caddesi’nde ara sokaklara kaçıştı. Kısa süre sonra yeniden Atatürk Parkı’na gelen gruba müdahaleyi bu kez Adana Emniyet Müdürü Osman Ak’ın gelip bizzat yönettiği kaydedildi.

Müdahale sonucunda Çevik Kuvvet ekiplerinin yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldığı belirtilirken, biber gazı ve tazyikli sudan etkilenen 4 kişinin Adana Devlet Hastanesi’ne tedavi altına alındığı kaydedildi.