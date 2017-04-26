PKK’nın Sincar Sorumlusu Sait Tanıt Bombardımanda Öldü

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının 22 Nisan günü Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina kırsalına gerçekleştirdiği operasyonda ölen PKK'lıların kimlikleri ortaya çıktı. 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda öldürülenlerden birinin 'Bedran Cudi' kod adlı Şırnak nüfusuna kayıtlı 64 yaşındaki Sait Tanıt olduğu belirtildi. Sait Tanıt'ın PKK'nın Sincar sorumlusu olduğu öğrenildi.

Aynı operasyonda oğlu Mehmet Tanıt'ta ölürken, Sait Tanıt'ın 30 yıldır dağda olduğu ve İmralı'da çarptırıldığı ömür boy hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan Suriye'de iken ondan eğitim aldığına dair fotoğraflar da ortaya çıktı. 'Bedran Cudi' kod adlı Tanıt'ın, İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan aranan PKK’lılarla ilgili gri listede bulunuyordu. 'Bedran Cudi' kod adlı Tanıt'ın başına 300 bin lira ödül konulmuştu.