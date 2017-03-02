PKK, Sincar’da Tünel Kazıyor!

Irak’ın Musul vilayetine bağlı Sincar İlçe Kaymakamı Mehma Halil, PKK’nın bölgedeki varlığını güçlendirip, IŞİD gibi tüneller kazmaya başladığını belirtti.

PKK’nın bölgeden çekilmeyeceğine dönük sinyaller verdiğini aktaran Irak’ın Musul vilayetine bağlı Sincar İlçe Kaymakamı Mehma Halil, “PKK militanları son dönemlerde Şengal’deki (Sincar) kamplarını genişletip güçlendirmeye başladı. Bu gelişme de örgütün öyle kolay bir şekilde bölgeden çekilmeyeceğine işâret ediyor.” dedi.

IŞİD Taktiği Kullanıyor

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, PKK’nın Sincar Dağı’ndaki faaliyetlerine dâir Mehma Halil, şunları söyledi:

“PKK, Şengal Dağı başta olmak üzere elinde tuttuğu bazı bölgelerde tüneller kazmaya başladı. IŞİD teröristleri gibi tünel kazıp, olası bir hava saldırısından kendilerini korumayı amaçlıyorlar. Şengal Dağı ve ilçesinde tünel kazılması endişe verici. Örgüt tehlikeli planlar peşinde.”

“Militan Sayısını Arttırıyor”

Halil, konuyla ilgili görüştükleri ABD’li yetkililerin, PKK’nın Şengal’den çekilmesine yönelik söz vermesine rağmen müdahale yapılmadığı ve örgütün militan sayısını her geçen gün arttırdığını vurguladı.