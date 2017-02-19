Paris'te 'Yolsuzluk' Protestosu

Fransa'da siyasetteki yolsuzluk skandallarına karşı yürüyen yüzlerce kişi, ellerindeki tencere ve tavaları çalarak cumhurbaşkanı adayı Fillon'u hedef aldı.

Fransa'da yüzlerce kişi, siyasette milletvekili ve seçilmişlerin yolsuzluk skandallarına karşı yürüdü.

Başkent Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan grup, ellerindeki tencere ve tavaları çalarak başta merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon olmak üzere adı yolsuzluğa karışmış tüm siyasileri protesto etti.

"Yolsuzluk zehirdir, Fillon hapse" gibi pankartlar taşıyan grup, özellikle, eşi ve çocuklarına haksız kazanç sağlamakla suçlanan Fillon'u hedef aldı.

Kalabalık, atılan sloganların ve basın açıklamasının ardından dağıldı.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Fillon'un eşinin 8 yıl süreyle mecliste hiç çalışmadan “danışman” sıfatıyla 900 bin avro maaş aldığı ve siyasetçinin iki çocuğuna senatoda iki yıl süreyle hiç çalışmadan yine “danışman” sıfatıyla 84 bin avro maaş ödendiği iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmıştı.

AA