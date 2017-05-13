Pakistan'da İşçilere Silahlı Saldırı: 10 Ölü
Pakistan'ın güneybatısında yol yapım projesinde çalışan işçilere yönelik silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
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Emniyet Yetkilisi Abdül Selam, Belucistan eyaletinde Çin'in verdiği mali destekle yeni tamamlanan limanda yol yapım projesinde çalışan işçilere silahlı kişilerce ateş açıldığını ve 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Belucistan'da dün Senato Başkan Yardımcısı Abdul Gaffar Haydari'nin aracının bulunduğu konvoya düzenlenen ve IŞİD’in üstlendiği iddia edilen saldırıda 25 kişi hayatını kaybetmişti.
İşçilere yönelik saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler : Pakistan, Belucistan, işçi, saldırı
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