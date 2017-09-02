Özgür-Der Üye ve Gönüldaşlarının Kurbanları Gazze'de Kesildi

Kurban Bayramı dolayısıyla birçok Müslüman kurbanlarını başta Suriye, Gazze ve Arakan olmak üzere farklı coğrafyalarda muhtaç durumda olan kardeşleri için kestiriyor. Özgür-Der üye ve gönüldaşlarının kurbanları da Suriye ve Gazze de kesildi. Yanı sıra Özgür-Der kurban bağışları kapsamında Myanmar hükümeti ve bağlı Budist çetelerin zulmüne maruz kalan ve Bangladeş’e sığınan Arakan Müslümanlarına da destekte bulundu.

Gazze’de kesimi yapılan 89 kurbanın elimize ulaşan bazı karelerini ilginize sunuyor, Gazze'ye yönelik devam eden kuşatmaya karşın Müslümanların ortaya koyduğu bu dayanışma ve kardeşlik mesajında bir nebze de olsa katkıda bulunan tüm kardeşlerimizin ibadetinin kabul olunmasını Rabbimizden diliyoruz.