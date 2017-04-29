Özgür-Der Üniversite Gençliği Osmaniye Kampı Başladı

Bir gelenek haline gelen Özgür Üniversiteliler Buluşuyor programının, bu yıl 8incisi düzenledi. Türkiye’nin birçok ilindeki üniversitelerde okuyan öğrencilerin bir araya geldiği program, Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampında düzenlendi.

Diyarbakır, Bingöl,Batman, K.Maraş, Bursa, İstanbul, Muş, İzmir, Bitlis, Erzurum, Adana, Kayseri ve Ankara gibi illerden gelen gençlerin bir araya geldikleri programın ilk günü, Bilal ACAR’ın yaptığı sunum ve sinevizyon gösterimi ile başladı. Sunumunun ardından selamlama konuşması için kürsüye çağrılan Diyarbakır Özgür-Der Üniversite Gençliği Sorumlularından Ömer ARSLAN, Müslüman olma sorumluluğunun gençlere yüklediği öneme dikkat çekti. Özgür Üniversiteliler Buluşması'nın bu sorumluluğu hatırlatması için düzenlendiğini belirten Arslan, bu programların yıllar geçtikçe daha da yoğunlaşılması gerektiğini vurgulayıp sözü konuk olarak davet edilen gazeteci yazar Adem ÖZKÖSE’ye bıraktı.

ÖZKÖSE konuşmasında Müslüman bir gençliğin dikkat etmesi ve hayatının merkezine alması gereken kimlik, yaşamak, yaşatmak, uslup ve insanlık kavramları üzerine durdu.

ÖZKÖSE konuşmasında ayrıca şu noktalara da değindi;

-Yaşanan her türlü olumsuzluğa rağmen dava adamının bir rüyası vardır. Hiçbir zaman bir dava adamı umutsuzluğa düşmez.

-Hayatta uzun vadeli projelerimiz olmalı. Mesele istikamet sahibi olmak.

-Aşkı olanın öfkesi de olur. Öfkesi olmayan adamın aşkı da yoktur. Sizin mazlumları sevmenizin bir diğer tarafı da zalimlere öfkelenmenizdir.

-İnsanlar iki türlüdür ya hasbidir yada hesabidir. Hasbi adam makam sahibi oldukça hesabi olur masumluğunu saflığını kaybeder. Siz gençler, toplumun en hasbi kısmısınız. Şunu zihinlerimize kalplerimize kazımamız lazım sizin adaleti ayakta tutmanız gerekiyor. Azgınlığa zalimliğe direnmeniz lazım.

-İstersek bu dünya değişmeli bu dünya değişmek zorunda, bizlerin bu değişimi hedeflemesi gerekte eğer bu dünya değişmezse müslümanların çocukları bombalar altında ölmeye devam edecektir.

-Coğrafya bir kaderdir. Yarın öbür gün başka bir coğrafyaya gidince ne göreceksiniz, biz bekleneniz biz umuduz. Bizler bir mirasın sahipleriyiz. Tarihin coğrafyanın insana yüklediği bir misyon bulunmaktadır. Bu misyona yüz çeviremeyiz.

-Arkadaşlar müslümanların adaletli olduklarını düşünüyor musunuz? Geçenlerde bunu bir konferansımda sordum biri bile evet diyemedi bizlerin kendi kavramlarımıza sahip çıkmamız gerekir. İslam’ın en güçlü olduğu dönemler, en hızlı yayıldığı dönemler en adil oldukları dönemlerdir.

-Hepimizin bir mümin yüreği olmalıdır mümin yüreği nedir? Bir köşesinde Filistin vardır, bir köşesinde arakan vardır, bir köşesinde suriye vardır, bir başka köşesinde doğu Türkistan, Patani vardır. Bizler bu yüreğe sahip olmalıyız.

Konuşmasının sonlarını karşılıklı soru cevaba yer veren ÖZKÖSE, yerini gençlerin sabırsızlıkla beklediği Grup Yürüyüş’e verdi. Grup Yürüyüş’ün verdiği coşkulu konser programın ilk günü gerçekleşmiş oldu.

HABER: İBRAHİM BEYDÜZ

FOTO: EREN ORTAÇ - AHMET DAĞDİBİ