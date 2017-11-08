Özel Liseler MEB’in Merkezi Sınav Sonuçlarını Baz Alacak

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, aldıkları çoğunluk kararı ile liselere yerleştirmeler için Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yapacağı merkezi sınav sonuçlarını baz alacaklarını, Bakanlık yetkililerinden alacakları onayın ardından verecekleri son kararı kamuoyuna bildireceklerini belirtti.

Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl liselere girişte yeni sisteme geçildiği için sınavla öğrenci alan özel okulların MEB’in yaptığı merkezi sınavın dışında, velilerde ve öğrencilerde kafa karışıklığına yol açmaması için özel okulların ayrı bir sınav yapmasını istemediklerini ifade etti.

“Kararımızı Bakanlık Yetkililerine Ulaştırıp Onay Alacağız”

Bugün sabah saatlerinde 50 özel okul temsilcisi ile bir toplantı yaptıklarını bildiren Dal, şöyle devam etti:

“Toplantıya, daha önce Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında öğrenci alan özel okullarımız katıldı. 9 okul temsilcisinin katılımıyla Sınavla Öğrenci Alan Özel Okullar Komisyonu kuruldu. Komisyon’umuzun aldığı çoğunluk kararı ile liselere yerleştirmeler için Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı merkezi sınav sonuçlarını kullanacağız. Bu kararımızı Bakanlık yetkililerine ulaştırıp onay alacağız. Onay aldığımız takdirde son kararımızı kamuoyuna bildireceğiz.”

Dal, toplantıda, Türkiye’deki bütün yabancı özel okulların da MEB’in sınavını baz alma konusunda görüş birliğine vardığını bildirdi.

“Problem Çıkmaması Hâlinde Kararımız Geçerli Olacak”

Kararlarını Bakanlık yetkililerine gelecek hafta ileteceklerini belirten Dal, “Sınav sonuçları, kayıt takvimi gibi teknik konulardaki taleplerimizi Bakanlık yetkililerine ileteceğiz. Problem çıkmaması hâlinde, özel okullar olarak Bakanlığın yapacağı merkezi sınavı kullanma kararımız geçerli olacak.” ifadelerini kullandı.

Çoğunluk kararlarının 50 okul ile sınırlı olmadığını, isteyen başka özel okulların da liselere yerleştirme sistemindeki merkezi sınava dâhil olabileceğini belirten Dal, Bakanlığın onayının ardından merkezi sınav ile öğrenci almak isteyen üye olmayan özel okullara altyapı yardımında bulunacaklarını sözlerine ekledi.