Özel Harekât’ı Bombalayan Darbeci Askerlere Rekor Ceza Talebi
Darbe girişimi sırasında gasbettikleri uçaklarla Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Dairesi Başkanlığını bombalayarak 45'i polis 51 kişiyi katleden pilotlar ve "Vur" emrini veren komutanlar hakkında elli dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Savaş uçaklarının bombaladığı Polis Özel Harekât Daire Başkanlığı ve EGM Havacılık Dairesi Başkanlığında 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin ayrıntıların yer aldığı savcılık fezlekesi tamamlandı.
Gölbaşı Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Güleç'in hazırladığı, 11 şüpheli ile 100'e yakın müştekinin yer aldığı fezleke, Gölbaşı'nda ağır ceza mahkemesi bulunmaması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosuna gönderildi.
Fezlekede 45 özel hareket polisini, 3 sivil memuru, 2 vatandaşı ve bir imamı katleden cuntacılar hakkında "anayasal düzene karşı işlenen suçlar" ile "kasten öldürmek" suçlarından elli dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca, şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu malına zarar vermek", "kasten yaralamak" ve "nitelikli yağma" suçlarından da cezalandırılmaları istendi.
Fezlekeye göre, meslekten ihraç edilen darbeci pilotların Uğur Uzunoğlu, Hüseyin Türk, Mustafa Azimetli, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın olduğu belirlendi.
Pilotlar Uzunoğlu ve Türk, Polis Özel Harekât Daire Başkanlığını bombalayarak 44 kişiyi katletti. Diğer pilotlar Azimetli, Aydoğdu, Kaplan ve Koral'ın, EGM Havacılık Dairesi Başkanlığına attıkları bombalarla 7 polis katledildi.
Eski Akıncı 4. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim ile eski 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş, vurulacak hedefleri belirlerken, meslekten ihraç edilen Binbaşı Mehmet Fatih Çavur da pilotları seçti. Havalanan pilotlara "Vur" emrini, meslekten ihraç edilen Kurmay Albay Ahmet Özçetin ve Kurmay Yüzbaşı Ahmet Tosun verdi.
DARBE GİRİŞİMİNDEN ÜÇER, CİNAYETTEN 51'ER KEZ MÜEBBET
Fezlekede şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 82/c bendinde yer alan, "yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme" suçu uyarınca her bir maktul için birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Yine şüpheliler hakkında, TCK'nın "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" başlıklı bölümündeki, cebir ve şiddet kullanarak "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" maddeleri uyarınca da üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.
"Darbe girişimi" ve "kasten öldürme" suçlarından haklarında elli dörder kez ağırlaştırılmış hapis cezası talep edilen şüphelilerin ayrıca, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu malına zarar vermek", "kasten yaralamak" ve "nitelikli yağma" suçlarından da cezalandırılmaları istendi.
Ülke genelinde devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında şüpheliler hakkında ilk kez bu düzeyde yüksek ceza talebinde bulunuldu.
Öte yandan, Filo Komutanı Hakan Karakuş ile pilotlar Hüseyin Türk ve Ahmet Özçetin hakkında darbe girişiminin yaşandığı gece televizyon yayınlarını kesmek için TÜRKSAT'ı bombaladıkları iddiasıyla başka bir soruşturma kapsamında beşer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.
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