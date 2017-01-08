ÖSO Mensubu 15 Direnişçi Tedavi İçin Türkiye’ye Getirildi

»Ana Sayfa»Suriye
08.01.2017 01:02
ÖSO Mensubu 15 Direnişçi Tedavi İçin Türkiye’ye Getirildi
“Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında IŞİD militanlarıyla çıkan çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) 15 direnişçisi, Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

AA’da yer alan habere göre, “Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında Suriye’de, Halep’in Çobanbey ilçesinin kırsalında, IŞİD militanlarıyla çıkan çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) 15 direnişçisi, Öncüpınar Sınır Kapısı’na getirildi.

112 Acil Servis ekiplerince buradan alınan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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