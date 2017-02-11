ÖSO, el-Bab’ın Yüzde 40’ında Kontrolü Ele Geçirdi

»Ana Sayfa»Suriye
11.02.2017 00:59
ÖSO, el-Bab’ın Yüzde 40’ında Kontrolü Ele Geçirdi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’na mensup direnişçilerin el-Bab’ın yüzde 40’ında kontrolü ele geçirdiği bildirildi. ÖSO’ya ait birliklerin el-Bab’ın güneyinde bulunan Zemzem Mahallesi’ne girdiği ifade edildi.

“Fırat Kalkanı” isimli harekâtın 171. gününde devam eden operasyonlar kapsamında IŞİD’in kontrolünde bulunan el Bab’a girildi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, sabah saat 10.00’da el-Bab’ın merkezine yönelik operasyon başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) mensup direnişçiler el-Bab’ın yüzde 40’ında kontrolü ele geçirdi.

Doğu ve batı yönünden ilerleyişini sürdüren direnişçilerin Zemzem Mahallesi’nde kontrolü sağladığı belirtildi.

Operasyon kapsamında TSK’ya ait topçuların da IŞİD’in hatlarını ateş altına aldığı öğrenildi.

Örgüt mensubu militanların Tedif kasabına doğru çekilmeye başladığı bildirildi.

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