Ordu ve Çeteler Arakanlılara Ait Evleri Yakmayı Sürdürüyor!

Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çeteler, Arakan’da Müslümanlara ait evleri ateşe vermeye devam ediyor.

AA’da yer alan habere göre, sosyal medyaya, ordu ve çetelerin saldırılarının hedefindeki Maungdaw kentine bağlı 380 haneli Nondakhali köyünde ateşe verilen evlerin görüntüleri yansıdı.

Bölgeden dün çekilen görüntülerde, yakılan evlerden yükselen dumanlar görülüyor.

Yaklaşık bin 800 kişinin yaşadığı köyün büyük bir bölümünün yakıldığı belirtiliyor.

Binlerce Arakanlı Katledildi

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle can kaybı sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

25 Ağustos’tan Beri 400 Bine Yakın Kişi Bangladeş’e Göç Etti

Saldırılarda 200 civarında köy, ordu ve çeteler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hâle getirildi. On binlerce Müslüman, can güvenliği nedeniyle hâlen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar’dan göç eden siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş’e geçiyor.

Bangladeş’e 25 Ağustos’tan bu yana 400 bine yakın Arakanlı Müslüman ulaştı. UNICEF, Myanmar’dan kaçıp Bangladeş’e göç edenler arasında 200 binden fazla çocuk olduğunu duyurmuştu.