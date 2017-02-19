Okyanuslar Çöp Doluyor
Alfred Wegener Enstitüsü araştırmacıları Arktik Okyanusu'nun deniz yatağındaki çöp miktarının oldukça fazla olduğunu tespit ettiler. Plastik poşetler, ağlar ve cam parçaları deniz canlılarının hayatını tehdit ediyor.
Derin denizde bulunan çöplerle ilgili yürütülen bilimsel araştırmada araştırmacılar Melanie Bergmann ve Mine Banu Tekman endişe verici bulgulara ulaştı.
Araştırmacılar 2 bin 500 metre derinlikte bulunan okyanus yüzeyini gözlemleyebilmek için elle çekilir bir kamera kullanmayı tercih ettiler. Bu derinlikte dahi ciddi miktarda bir çöp yığınına rastladılar.
Avrupa Birliği çevresel sorumluluk bakımından öncü kabul ediliyor. Buna rağmen AB plastik çöpünün yalnızca yüzde 25'ini geri dönüşüme tabi tutuyor. Günlük plastik çöpümüz maalesef genellikle denizin dibinde birikiyor.
Deniz ve okyanusların kirletilmesinde en büyük rollerden biriniyse balıkçılık sektörü oynuyor. Okyanusta bulunan çöpler arasında plastik ağlara rastlanılması yaygın bir durum. Bu maddeler deniz canlıları için ciddi hayati riskler teşkil ediyor.
Plastik bir poşetin doğada çözünmesi 20 yıl sürüyor. Plastik şişelerinse 450. Kaldı ki bu süreç denizin derinliklerindeki güneş ışığı ve oksijen eksikliğinden ötürü daha bile fazla zaman alıyor.
Ve işler daha da kötüye gitmekte. Bilim insanları 2011 yılından bu yana denizlerde bulunan çöp miktarında gözle görülür bir artış meydana geldiğini söylüyor.
Göründüğü gibi sorunun kökeninde insan var. Sorunun çözümü içinse yaşam tarzlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ürettiğimiz atığın miktarını azaltmak ve geri dönüşümün önemiyle ilgili bilinçliliği artırmak denizlerimizi temiz tutmak için atabileceğimiz ilk ve en önemli adım.
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- 'Darbe Başarılı Olmazsa Yandık' Diyene Uğrayan Adalet Mağdurlara da Uğrar mı?
- Ahvaz Halkı İran Rejimine Karşı Meydanlarda
- Eğer Bekçiliği Size Kalmışsa, Vay O Mahallenin Haline!
- CHP’li Vekil: “Bu Sistemi Getirenler Laik Bir Diktatörle de Tanışabilir”
- 4 İlde Yapılan Operasyonda 164 Kişi FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı
- Rusya ile Ölçüsüz Yakınlaşma Teslimiyetçi Dış Politikaya mı Dönüşüyor?
- "İhvan ve Nahda Tecrübeleri Üzerinden Metod Tartışmaları"
- 13 Bin Sığınmacı Fransa’nın Belini Büküyor!
- Türkiye ve Körfez Ülkeleri Arasındaki Stratejik Ortaklık
- Masabaşı Değil, Makine Başı Eleman Aranıyor
- Barselona’da Mülteci Protestosu: Sınırları Açın
- Kolombiya’da Son FARC Üyeleri de Silah Bıraktı
- CHP’li Vekil: “Bu Sistemi Getirenler Laik Bir Diktatörle de Tanışabilir”
- Ahvaz Halkı İran Rejimine Karşı Meydanlarda
- 'Darbe Başarılı Olmazsa Yandık' Diyene Uğrayan Adalet Mağdurlara da Uğrar mı?
- Türkiye ve Körfez Ülkeleri Arasındaki Stratejik Ortaklık
- ABD'de Esir Olan Şeyh Ömer Abdurrahman Vefat Etti
- Ortadoğu’nun Genel Siyasi Manzarası
- Abdukhalil Abduzhabbarov ve Ailesi Neden Ölüme Gönderildi?
- Taksim Caminin 2018 Yılının Ramazan Ayında Açılması Planlanıyor
- Musul'da 4 Çocuk Açlıktan Hayatını Kaybetti
- Davet ve Kardeşlik Vakfı’nda Yönetim Değişikliği Yapıldı
- Erdoğan: 'El-Bab Temizlendikten Sonra Hedef Münbiç’tir'
- FETÖ Firarileri Gündoğdu, Çimen ve Sarıkaya Yakalandı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim