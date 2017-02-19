Okyanuslar Çöp Doluyor

»Ana Sayfa»Sağlık
19.02.2017 17:06
Okyanuslar Çöp Doluyor
2 bin 500 metre derinlikte bulunan okyanus yüzeyinin gözlemlenmesinin ardından bu derinlikte ciddi miktarda bir çöp yığınına rastlandı.

Alfred Wegener Enstitüsü araştırmacıları Arktik Okyanusu'nun deniz yatağındaki çöp miktarının oldukça fazla olduğunu tespit ettiler. Plastik poşetler, ağlar ve cam parçaları deniz canlılarının hayatını tehdit ediyor.

Derin denizde bulunan çöplerle ilgili yürütülen bilimsel araştırmada araştırmacılar Melanie Bergmann ve Mine Banu Tekman endişe verici bulgulara ulaştı.

Araştırmacılar 2 bin 500 metre derinlikte bulunan okyanus yüzeyini gözlemleyebilmek için elle çekilir bir kamera kullanmayı tercih ettiler. Bu derinlikte dahi ciddi miktarda bir çöp yığınına rastladılar.

Avrupa Birliği çevresel sorumluluk bakımından öncü kabul ediliyor. Buna rağmen AB plastik çöpünün yalnızca yüzde 25'ini geri dönüşüme tabi tutuyor. Günlük plastik çöpümüz maalesef genellikle denizin dibinde birikiyor.

Deniz ve okyanusların kirletilmesinde en büyük rollerden biriniyse balıkçılık sektörü oynuyor. Okyanusta bulunan çöpler arasında plastik ağlara rastlanılması yaygın bir durum. Bu maddeler deniz canlıları için ciddi hayati riskler teşkil ediyor.

Plastik bir poşetin doğada çözünmesi 20 yıl sürüyor. Plastik şişelerinse 450. Kaldı ki bu süreç denizin derinliklerindeki güneş ışığı ve oksijen eksikliğinden ötürü daha bile fazla zaman alıyor.

Ve işler daha da kötüye gitmekte. Bilim insanları 2011 yılından bu yana denizlerde bulunan çöp miktarında gözle görülür bir artış meydana geldiğini söylüyor.

Göründüğü gibi sorunun kökeninde insan var. Sorunun çözümü içinse yaşam tarzlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ürettiğimiz atığın miktarını azaltmak ve geri dönüşümün önemiyle ilgili bilinçliliği artırmak denizlerimizi temiz tutmak için atabileceğimiz ilk ve en önemli adım.

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