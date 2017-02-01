Ocak Ayında İhracat Yüzde 15 Arttı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Ocak 2017’de ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 10 milyar 528 milyon dolar olurken, son 49 ayın artış rekoru kırıldı.
Al Jazeera’de yer alan habere göre, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Biz 2017’yi atılım yılımız ilan ederken bu başarıları yakalayacağımızı öngörmüştük. Tahminlerimizin bir bir gerçekleşmeye başlaması hedeflerimize ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor.” dedi.
12 Aylık İhracat Yüzde 1,8 Arttı
Ocak 2017’deki ihracat rakamlarının detaylarına da değinen Büyükekşi, son 12 aylık ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artışla 143 milyar 588 milyon dolar olduğunu söyledi.
Ocak ayında ihracatın miktar olarak yüzde 21,2 arttığını ifade eden Büyükekşi, “Ocak ayında ihracatımızda ihracat fiyatlarındaki düşüş kaynaklı kaybımız 126 milyon dolar, parite kaynaklı kaybımız 302 milyon dolar oldu. Eğer bu kayıplar da olmasaydı ihracatımız 19,6 artışla 11 milyar dolar olacaktı.” diye konuştu.
Lider Otomotiv
TİM verilerine göre, sektör bazında aralık ayında en fazla ihracatı 2 milyar 69 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi.
Bu sektörü 1 milyar 253 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 234 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.
Sektörel bazda en fazla artışı yüzde 146 artışla zeytin ve zeytinyağı sektörü yakalarken, gemi ve yat sektörü yüzde 57, yaş sebze ve meyve sektörü ise yüzde 46 artış kaydetti.
AB’nin Payı Yüzde 50’ye Dayandı
Ülke gruplarına göre ihracatta ocak ayında ilk sırada yüzde 49,9 pay ve 5 milyar 254 milyon dolar ile Avrupa Birliği (AB), ikinci sırada yüzde 18,2 pay ve 1 milyar 920 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri yer aldı.
Bunları yüzde 8,3 pay ile Afrika ve yüzde 5,7 pay ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri izledi.
AB’ye ihracat yüzde 12,8 artış kaydederken, Uzak Doğu ülkelerine ihracat yüzde 84 artış ile en fazla artış yaşanan ülke grubu oldu.
Rusya’ya Uçak Krizinden Sonra İlk Artış
Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ilk beş ülke; Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu. Almanya’ya ihracat yüzde 4,1 İngiltere’ye 6,4 İtalya’ya 9,9 ve ABD’ye 13,6 arttı.
Ocak ayında en dikkat çekici gelişme Rusya’ya ihracatın yüzde 57, Irak’a ihracatın yüzde 42,4 artması oldu. Rusya’ya 2015’te yaşanan uçak krizinden sonra ilk defa ihracatta artış yaşanırken, 54 milyon dolarlık artışın 27 milyon doları yaş sebze meyve sektöründen geldi. Irak’a da ihracat 186 milyon dolar artış kaydederken, bu artışta 57 milyon dolarla mücevher sektörü ile 22 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü etkili oldu.
En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 20 ülkede en fazla artışı Rusya ve Irak yakalarken, Çin’e yapılan ihracatta yaşanan yüzde 37’lik artış dikkat çekti.
İstanbul Liderliğini Korurken Sakarya Artışta Dikkat Çekti
Ocak ayında 79 il ihracat gerçekleştirirken 56 ilin ihracatı arttı.
En çok ihracat yapan iller sırasıyla İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Gaziantep olurken, 455 milyon dolarlık ihracat rakamı ile yüzde 268 ihracat artışı yakalayan Sakarya ilk 20 il arasında öne çıktı.
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- Astana Süreci ve Heyet-i Tahrir’üş Şam’ın İlanı Işığında Suriye Direnişi
- Ortaköy’deki Saldırıyla İlgili 10 Kişi Tutuklandı
- Kılıçdaroğlu'ndan 1 Milyon 200 Bin TL’lik Faturaya Komik Savunma
- Washington'da 'Trumpizm' Rüzgarı ve Bannon Faktörü
- 2016’da TL ile Yapılan İhracat Yüzde 29 Oranında Arttı
- El Üstünden Gözaltına: Kurmay Albay Bilgehan Bülbül Gözaltında
- ‘Dehrin Ne Safâ Var Aceb, ‘Sim u Zer’inde..’
- Kahramanmaraş Merkezli ‘FETÖ’ Soruşturması: 8 Tutuklama
- İşgalci İsrail Batı Şeria’da 3 Bin Konut Daha İnşa Edecek!
- Avrupa’da 1 Yılda 137 Camiye Saldırdılar!
- HDP’li Yüksekdağ Yargılandığı Davada İfade Verdi
- Fransa'da Sosyalistler Yol Ayrımında: Reform ya da Yok Oluş
- ABD'nin 'Vize Yasağı' Yahudileri Kapsamıyor
- Doğum Yaptıktan 1 Gün Sonra Gözaltına Almak Hangi Vicdana Sığar!
- Heyetu Tahriri’ş Şam Aleyhine Yazılar Neye Hizmet Ediyor?
- Ezana Hakaret Eden CHP'li Sera Kadıgil Gözaltına Alındı
- Darbecilerin 15 Temmuz Sonrasına İlişkin Planları Ortaya Çıktı!
- Suriye PKK’sı YPG'ye ABD Zırhı
- Avrupa'da Geçen Yıl 356 Cami Saldırıya Uğradı
- İngiltere'den Fethullah Gülen Açıklaması
- ABD’de 5 Yaşındaki Çocuğu Kelepçelediler!
- BM: "FETÖ'den Tutuklanan Hakimi Serbest Bırakın"
- Selahattin Demirtaş Hakkındaki İddianame Kabul Edildi
- Figen Yüksekdağ Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim