Ocak Ayında İhracat Yüzde 15 Arttı

2017’nin ilk ayında ihracat geçen yılın ocak ayına göre yüzde 15 yükselişle 10 milyar 528 milyon dolar oldu. Bu, son 49 ayda görülen en yüksek artış oranı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Ocak 2017’de ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 10 milyar 528 milyon dolar olurken, son 49 ayın artış rekoru kırıldı.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Biz 2017’yi atılım yılımız ilan ederken bu başarıları yakalayacağımızı öngörmüştük. Tahminlerimizin bir bir gerçekleşmeye başlaması hedeflerimize ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor.” dedi.

12 Aylık İhracat Yüzde 1,8 Arttı

Ocak 2017’deki ihracat rakamlarının detaylarına da değinen Büyükekşi, son 12 aylık ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artışla 143 milyar 588 milyon dolar olduğunu söyledi.

Ocak ayında ihracatın miktar olarak yüzde 21,2 arttığını ifade eden Büyükekşi, “Ocak ayında ihracatımızda ihracat fiyatlarındaki düşüş kaynaklı kaybımız 126 milyon dolar, parite kaynaklı kaybımız 302 milyon dolar oldu. Eğer bu kayıplar da olmasaydı ihracatımız 19,6 artışla 11 milyar dolar olacaktı.” diye konuştu.

Lider Otomotiv

TİM verilerine göre, sektör bazında aralık ayında en fazla ihracatı 2 milyar 69 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi.

Bu sektörü 1 milyar 253 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 234 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.

Sektörel bazda en fazla artışı yüzde 146 artışla zeytin ve zeytinyağı sektörü yakalarken, gemi ve yat sektörü yüzde 57, yaş sebze ve meyve sektörü ise yüzde 46 artış kaydetti.

AB’nin Payı Yüzde 50’ye Dayandı

Ülke gruplarına göre ihracatta ocak ayında ilk sırada yüzde 49,9 pay ve 5 milyar 254 milyon dolar ile Avrupa Birliği (AB), ikinci sırada yüzde 18,2 pay ve 1 milyar 920 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri yer aldı.

Bunları yüzde 8,3 pay ile Afrika ve yüzde 5,7 pay ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri izledi.

AB’ye ihracat yüzde 12,8 artış kaydederken, Uzak Doğu ülkelerine ihracat yüzde 84 artış ile en fazla artış yaşanan ülke grubu oldu.

Rusya’ya Uçak Krizinden Sonra İlk Artış

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ilk beş ülke; Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu. Almanya’ya ihracat yüzde 4,1 İngiltere’ye 6,4 İtalya’ya 9,9 ve ABD’ye 13,6 arttı.

Ocak ayında en dikkat çekici gelişme Rusya’ya ihracatın yüzde 57, Irak’a ihracatın yüzde 42,4 artması oldu. Rusya’ya 2015’te yaşanan uçak krizinden sonra ilk defa ihracatta artış yaşanırken, 54 milyon dolarlık artışın 27 milyon doları yaş sebze meyve sektöründen geldi. Irak’a da ihracat 186 milyon dolar artış kaydederken, bu artışta 57 milyon dolarla mücevher sektörü ile 22 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü etkili oldu.

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 20 ülkede en fazla artışı Rusya ve Irak yakalarken, Çin’e yapılan ihracatta yaşanan yüzde 37’lik artış dikkat çekti.

İstanbul Liderliğini Korurken Sakarya Artışta Dikkat Çekti

Ocak ayında 79 il ihracat gerçekleştirirken 56 ilin ihracatı arttı.

En çok ihracat yapan iller sırasıyla İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Gaziantep olurken, 455 milyon dolarlık ihracat rakamı ile yüzde 268 ihracat artışı yakalayan Sakarya ilk 20 il arasında öne çıktı.