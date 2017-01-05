Numan Kurtulmuş Suriye'yi Her Konuştuğunda, Şebbihalar Raks Ediyor

»Ana Sayfa»Analiz
05.01.2017 09:36
Numan Kurtulmuş Suriye'yi Her Konuştuğunda, Şebbihalar Raks Ediyor
​​​​​​​Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Suriye politikası üzerine her konuştuğunda şebbihaların “Hükümetten Suriye itirafı” ve “Suriye’yi bu hale siz getirdiniz” sözlerine çanak tutuyor.

HAKSÖZ HABER

Numan Kurtulmuş’un “Baştan beri Suriye politikasının büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım.” açıklaması Türkiye’deki şebbihaları tekrar sevince boğdu. Aynı Numan Kurtulmuş "Tabii ki Esed rejiminin, zalimlerin yanında yer alacak değiliz. Şimdi bunları tamir ediyoruz, düzeltiyoruz” sözlerini söylemesi tam bir çelişki olmuş.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Türkiye’nin Suriye politikasında neleri yanlış yaptığını, ortaya neden bir politika konulmadığını ve nasıl bir tamirat yaptıklarını açıklaması gerektiğinin altını çiziyor aksi takdirde İran muhiplerinin ve yerli şebbihaların bir öcenki açıklamaları gibi bu sözler üzerine de epey raks edeceğini hatırlatıyoruz.

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