Nijerya’da Bombalı Saldırı: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti!

Nijerya’da Adamawa eyaletinin polis sözcüsü Osman Ebubekir, yaptığı açıklamada, Nijerya’nın batısında Kamerun sınırında bulunan eyaletteki Fadaman Rake köyüne bir araçla gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, 2 çocuğa bir çanta verdiğini bildirdi.

Ebubekir, bu kişinin, çantanın içinde para ve değerli eşyaların bulunduğunu söyleyerek ailelerine götürmesini istediğini aktardı.

Daha sonra ise iddiaya göre, çocuklar çantayı evlerine götürürken içindeki bomba infilak etti. Olayda söz konusu 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.