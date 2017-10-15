Ne Kadar Meraklısınız Vebale Ortak Olmaya!

1 Mart tezkeresi aradan geçen 14 yıl sonra hala tartışılmaya devam ediyor. Ulusal çıkar mantığından başka gözleri bir şey görmeyen ve Müslüman kanı dökmenin vebalini önemsemeyenler tezkere kabul edilseydi şöyle şöyle avantajlar elde ederdik havasında konuşmayı, yazmayı sürdürüyorlar. Star gazetesinde dün yayın yönetmeni Nuh Albayrak 1 Mart tezkeresinin reddedilmesini büyük bir komplo şeklinde izah eden ve tezkereye hayır diyenleri, hayır için çaba gösterenleri açıkça suçlayan bir yazı kaleme aldı. Bu berbat yazıya bugün yine Star’da Resul Tosun cevap vermiş.

Resul Tosun’un yazısı şöyle:

‘1 Mart Tezkeresi’ne Kimler; Neden 'Hayır' Dedi?’

Dün gazetemizin değerli genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak bey yukardaki başlığı atarak bir yazı yayınladı.

Ben de izniyle aynı başlığı kullanıyorum.

Yönetmenimiz yazısını“20 Mart’ta kararını değiştiren vekillerin, 1 Mart’ta neden “Hayır” dediği iyi araştırılmalıdır ”şeklinde bitirdi.

O dönem mecliste olduğum için konuya kısaca açıklık getirmek isterim.

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Evet Tayyip Bey 1 Mart tezkeresinin lehinde idi ama ‘hayır’ oyu veren vekiller, ‘Tayyip Bey’in tezkereyi kerhen desteklediğini, o dönemde ABD karşısında zor durumda olduğunu, onu bu zor durumdan meclisin kurtarabileceğini’ düşündüler.

Çünkü o gün başbakan olan Abdullah Gül bey dâhil kimi bakanlar da tezkereye karşıydı.

Saatlerce süren müzakere ve istişareler sırasında bir vekil, “Bu kararın vebalini üstleniyorsanız evet diyeceğiz ”çağrısına başbakan Gül, herkesin kendi oyundan sorumlu olacağını söyleyerek çok açık ve net bir mesaj vermişti!

Dolayısıyla ‘Hayır ’oyu verenlerin ilk gerekçesi Tayyip Bey’i bu zor durumdan kurtarmaktı!

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1 Mart tezkeresi özetle, askerimizin yabancı ülkelere gönderilmesini, 62 bin ABD askerinin altı ay boyunca ülkemizde silahlarıyla konuşlanmasını ve Irak’ı işgal hareketinin Türkiye’den yürütülmesini içeriyordu.

Tayyip Beyde tezkerenin kabulü istikametinde kimseye baskı yapmamış, konuyu parti grubunda müzakereye açmıştır.

Üçgün 6-5 ve 4 saat olmak üzere toplam 15 saat süren müzakerelerde parti içi demokrasinin hayat bulduğu güzel bir ortam yaşanmıştı.

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Müzakereler sonunda vekilleri bağlayıcı olan grup kararı alınabilir ve tezkere rahatlıkla geçebilirdi.

Alınmadı!

Grup kararı alınmaması da hayır oylarının önünü açan bir diğer mesaj olmuştu!

Herkes vicdanıyla başbaşa bırakılmıştı!

Tezkere ile Türkiye, komşu bir Müslüman ülkenin işgali için ABD’ye kolaylık sağlıyordu.

Bunu kabul etmeyenler ve Tayyip Bey’in kerhen desteklediğini düşünenler ‘hayır’ dedi.

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Değerli yayın yönetmenimizin ‘araştırılmalı’ dediği son cümlesine gelince, iki tezkerenin içeriğine bakılınca konu açıklığa kavuşur.

Gerçek şu ki, 1 Mart’ta ‘hayır’ oyu verenler, 20 Mart’ta geçen ikinci tezkerede fikir değiştirmemiştir.

Aksine tezkerenin içeriği değişmiştir!

20 Mart tezkeresi ABD askerlerinin hava yoluyla intikaline izin veren bir tezkereydi. Türkiye topraklarında konuşlanmak ve Türkiye imkânlarını kullanmak yoktu!

O yüzden tezkere suhuletle geçti.

Nitekim bir kez nakil yapıldı pahalıya mal oluyor diye terk edildi.

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Çok iyi hatırlıyorum ki, Irak işgali başlayıp felaket haberleri geldikçe ‘evet’ oyu veren kimi milletvekilleri ‘hayır’ oyu verenlere Türkiye’yi bu sorumluktan kurtardığı için teşekkür etmişlerdi.

Ayrıca, ABD’nin Irak işgaline gerekçe olarak ileri sürdüğü kitle imha silahları ve El-Kaide bağlantısının asılsız olduğu, bizzat ABD ve İngiliz devlet adamları tarafından itiraf edilmiştir!

Bir CIA aldatmacasıydı.

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Hayatını kaybeden milyonlar, sakatlar, yetimler, dullar, harabeye dönen şehirler, Irak’taki ve bölgedeki kaos o işgalin eseridir.

Hülasa, ABD hiçbir zaman güvenilir bir müttefik olmamıştır!

Müttefik ve stratejik ortak olmamıza rağmen yaşadığımız darbelerin hemen hepsinde rol oynamış, terörü desteklemiş ve zor zamanlarımızda bizi hep yalnız bırakmıştır.

Ayrıca İslam dünyasını yakından takip eden biri olarak belirtmeliyim ki, İslam dünyasında Tayyip Bey’e dolayısıyla ülkemize duyulan muhabbetin başlangıcı1 Mart tezkeresi, zirvesi Davos’taki ‘one minute’ çıkışı olmuştur.