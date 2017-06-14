İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. IRAK

  4. Musul'daki İnfaz Görüntüleri Kan Dondurdu
Musul'daki İnfaz Görüntüleri Kan Dondurdu

Musul'daki İnfaz Görüntüleri Kan Dondurdu

​​​​​​​Musul şehrinde elleri arkadan bağlanarak infaz edilmiş erkekler, sokakların ortalarındaki kadın cesetleri kan donduruyor.

A+A-

Musul savaşında artık son bölgeleri gelindi. Ortada ne Musul kaldı, nede Musul'da yaşayan sivil kaldı adeta katliamlar sebebiyle yollarda kadın cesetleri, boş arazilerde elleri arkadan kelepçelenerek infaz edilmiş insanlar savaşın ne kadarda acımasız olduğunu gösteriyor.

Musul IŞİD kontrolünde görmedi bu kadar zulmü. Şehir adeta dümdüz edildi, geri alınabilmek için. Evet Musul özgürleştirildi, özgürleştirilmekten kasıt sivil müslümanların katledilerek, sürgün edilmesiyse Musul artık özgür.

dcc7qnmw0aaocau.jpg

dcc7rmuw0aay1_y.jpg

dcc7rrzxsaeq4zh.jpg

Kaynak: Islah Haber

Etiketler :

HABERE YORUM KAT