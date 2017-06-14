Musul'daki İnfaz Görüntüleri Kan Dondurdu

Musul savaşında artık son bölgeleri gelindi. Ortada ne Musul kaldı, nede Musul'da yaşayan sivil kaldı adeta katliamlar sebebiyle yollarda kadın cesetleri, boş arazilerde elleri arkadan kelepçelenerek infaz edilmiş insanlar savaşın ne kadarda acımasız olduğunu gösteriyor.

Musul IŞİD kontrolünde görmedi bu kadar zulmü. Şehir adeta dümdüz edildi, geri alınabilmek için. Evet Musul özgürleştirildi, özgürleştirilmekten kasıt sivil müslümanların katledilerek, sürgün edilmesiyse Musul artık özgür.

Kaynak: Islah Haber