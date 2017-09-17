Musul’da Bombalı Saldırı: 15 Ölü, 23 Yaralı

Musul’un batısında bulunan Mecarin köyünde bölgenin kontrolünü sağlayan Haşdi Aşair (Sünni aşiret güçleri) mensuplarının eğitildiği bir okula yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

AA’nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, olayda 12’si aşiret güçlerinden 15 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.

Diğer ölülerin ve yaralıların okulun çevresinde oturan siviller olduğu kaydedildi.

Saldırıyı Henüz Üstlenen Olmadı

Okul, Bağdat hükümetine bağlı orduyla birlikte bölgenin kontrolünü sağlamakla görevlendirilen aşiret güçlerine, askeri eğitim alanı olarak kullanmaları amacıyla teslim edilmişti.

Saldırın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Irak’ta güvenlik zafiyetinin yaşandığı çeşitli kentler sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne olurken, yetkililer söz konusu saldırıların arkasında IŞİD ile bağlantılı grupların bulunduğunu ifade ediyor.