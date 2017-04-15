Müslümanların Tepesinde Bomba Denemesi!

ABD, “tüm bombaların anası” adıyla bilinen 11 tonluk dev GBU-43 bombasını, ilk kez İslam coğrafyasında Afganistan’ın doğusuna attı. Onlarca kişi hayatını kaybetti.

Afganistan’ı “deneme tahtasına” çeviren ABD, işgal altında tuttuğu ülkeye bu kez de “tüm bombaların anası” diye tanımlanan MOAB adlı devasa bir bomba attı.



İslâm düşmanı Donald Trump, ordu envanterinde bulunan en büyük konvansiyonel bombanın Afganistan’da kullanılması emrini verdi. Saldırıyı şiddetle kınayan eski Afganistan Devlet Başkanı Karzai ise, “Bu resmen ülkemizin yeni ve tehlikeli silahlar için deneme alanı olarak kullanılmasıdır” dedi.



ABD Başkanı Donald Trump koltuğa oturmasının üzerinden daha 3 ay geçmeden “ilk”lere imza atmaya devam ediyor. İktidara gelmesinin ilk haftasında Yemen’de insansız hava aracıyla saldırı emri veren Trump, 40’tan fazla sivili katletmişti… Trump bu hafta ise Afganistan’da bir işgalci ABD askerinin saldırıda öldürülmesinin intikamını, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en güçlü bombayı kullanarak aldı. ABD Hava Kuvvetleri, Afganistan’ın Nangarhar vilayetinde DEAŞ’e ait olduğunu iddia ettiği Horosankompleksine “nükleer olmayan en büyük bomba” olarak bilinen GBU-43 ile saldırı düzenledi.



KARZAI: ABD ÜLKEMİZİ DENEME ALANI OLARAK KULLANDI

ABD’nin tüm bombaların anası”nı kullanmasına Afganistan eski devlet başkanı sert tepki gösterdi. Hamid Karzai Amerika’yı sert bir dille kınadı. Eski devlet başkanı Amerika’nın böyle bir bombayı Afganistan topraklarında test amacı ile kullanmasını şiddetle kınadığını yazdı. Karzai, “Afganistan topraklarında Amerika’nın nükleerden sonra en büyük ve en son silahını kullanmasını şiddetle kınıyorum. Bu teröre karşı savaş değil, ülkemizin insanlık dışı ve en acımasız, yeni ve tehlikeli silahlar için deneme alanı olarak kullanılmasıdır. Bu bize bağlı, Afganlara, Amerika’yı durdurmak” yazdı.



NÜKLEER BOMBADAN SONRA EN GÜÇLÜSÜ!

ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez kullandığı ve “Tüm Bombaların Anası” olarak nitelendirdiği MOAB’un özellikleri korkunç. 8 bin kilogramdan fazla patlayıcı içeren ve TNT eşdeğeri 11 ton olan GBU-43 bombasının, 2003 yılında ABD ordusundaki en büyük konvansiyonel bomba olduğu belirtildi. GBU-43 tipi bomba, 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgalinden hemen önce test edildi. ABD ordusunun MOAB’a “Tüm bombaların anası” nitelendirmesi ise, Irak devrik lideri Saddam Hüseyin’in 1991 yılında Kuveyt’i işgalini “Tüm Savaşların Anası” olarak adlandırmasına dayanıyor. Askeri alanda ABD’nin en büyük rakibi olan Rusya ise, MOAB’a karşı 2007’de bir “termobarik bomba” geliştirdi. Rusya 2007’de denemesini yaptığı bombaya “Tüm bombaların babası” ismini verdi. Amerikan savunma şirketi Dynetics tarafından Alabama eyaletindeki üssünde geliştirilen MOAB için Pentagon 314 milyon dolar harcadı. Tek bir bomba 16 milyon dolara mal oldu ve Pentagon’un envanterinden 20 adet MOAB bulunuyor. Trump bunlardan bir tanesini Afganistan’a attı. 11 tona eş değer saf TNT’den 1.35 kez daha güçlü olan “H6” patlayıcısı kullanılarak geliştirilen GBU-43 bombası, atıldığı noktanın etrafındaki 1.5 kilometrelik alanda sarsıntıya neden oluyor. 10 metre uzunluğunda ve 1 metre çapında olan MOAB sadece C-130 nakliye uçaklarından atılabiliyor.

Kaynak: Yeni Akit