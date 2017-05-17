Muş’lu Öğrencilerden İstanbul, Edirne ve Çanakkale’ye Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘’Şehirler ve Kültürler’’ projesi kapsamında Muş Özgür-Der organizasyonuyla Muş, Hasköy ve Bulanık ‘tan kırk öğrenciyi öğretmen Özel Altın ve üniversite öğrencisi Abdulkadir Taçer liderliğinde 11-15 Mayıs tarihleri arasında beş gün süren ve İstanbul, Çanakkale ve Edirne’yi kapsayan bir tur düzenledi. Tarihi mekanların tanıtıldığı geziye Mardin Ve Batman illerinden gelen kırkar öğrenci de eşlik etti. Yeryüzü İyilik Hareketi Derneğinin yer yer mihmandarlık ve rehberlik ettiği gezi sonucunda öğrencilerin yeni bir ufuk kazanmaları ve yaşadıkları ülkeyi tanımaları hedeflendi.