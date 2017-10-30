Muhalifler Suriye'deki Hak İhlallerini Belgeledi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 7. toplantıya katılan askeri muhalifler, Birleşmiş Milletler (BM) heyetine "Demografik Değişim", "Karyateyn Katliamı: Rejim-IŞİD İşbirliği", “Humus Hapishanesi'ndeki Açlık Grevi” ve "İran Devrim Muhafızları ve Şii Milislerin Suriye'deki Katliamları" başlıklı dört belge ve bunlara ek görsel ve ses kayıtları içeren dosyalar verdi.

"Demografik Değişim" başlıklı ilk belgede, Esed rejiminin, PKK/PYD ile iş birliği içinde sivilleri göçe zorlaması ve taşınmazlarına el koymasına ilişkin deliller bulunuyor.

"Karyateyn Katliamı: Rejim-IŞİD İşbirliği" başlıklı ikinci belgede, IŞİD’in Humus'un Karyateyn bölgesini rejime çatışmadan devrettiği ancak rejimin, burayı IŞİD ile savaşarak ele geçirdiği propagandasını yaptığı bilgisine yer verildi. Belgede ayrıca rejim ile uzlaşmayı kabul etmeyen 82 sivilin öldürüldüğü belirtildi.

“Humus Hapishanesi'ndeki Açlık Grevi” başlıklı üçüncü belgede, rejimin cezaevi müdürünün, denetçi Kızılhaç ekibinin karşısına mahkumlar yerine gardiyanları çıkararak cezaevinde koşulların olumlu olduğunu gösterme gayreti ifşa edildi. Bunun üzerine tutukluların açlık grevi başlattığı aktarılan belgeye, gardiyanların grevi bastırmak için uyguladığı işkenceye ilişkin görseller de eklendi.

"İran Devrim Muhafızları ve Şii Milislerin Suriye'deki Katliamları" başlıklı son belgede, bu unsurların ülkede konuşlandığı noktaların yanı sıra "IŞİD’in oluşumunda Devrim Muhafızları'nın rolü, İran nükleer silahlarının Suriye'nin Lübnan sınırı yakınlarda geliştirilmesi" konuları da ele alındı.

Astana'da düzenlenen Suriye konulu 7. toplantı, garantör ülkelerin ikili ve üçlü görüşmeleriyle sürüyor.

Tüm tarafların birlikte katılacağı ve sonuç bildirisinin okunacağı ana toplantının yarın başlaması bekleniyor.