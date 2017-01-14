Moskova'da Rusya, Türkiye ve İranlı Yetkililer Bir Araya Geldi

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14.01.2017 11:22
Moskova'da Rusya, Türkiye ve İranlı Yetkililer Bir Araya Geldi
Moskova'da Rusya, Türkiye ve İranlı yetkililer buluştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’daki üçlü görüşmede Astana zirvesinin çerçevesi çizildi.

Moskova’da Rusya, Türkiye ve İran heyetleri arasında gerçekleşen üçlü görüşmede Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılması planlanan Suriye zirvesine hazırlık sürecinin ele alındığı belirtildi.

BAKAN YARDIMCISI DÜZEYİNDE

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’daki üçlü görüşmeye Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Departmanı Başkanı Sergey Verşinin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ensari ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın katıldığı ifade edildi.

SİYASİ ÇÖZÜME İVME

Görüşmede, 23 Ocak’ta Astana’da yapılması planlanan Suriye zirvesine hazırlık sorunlarının ele alındığı belirtilen açıklamada, “Astana’da yapılacak forumun Suriye’de uzun vadeli ve istikrarlı ateşkes sağlama, BM listesine dahil edilen terörist gruplara karşı mücadeleyi sürdürme ve Suriye’de siyasi çözüm sürecine ivme kazandırma amacıyla yapıldığı yönünde ortak görüş dile getirildi” dendi.

Kaynak: Karar

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