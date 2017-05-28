Mısır'dan BM'ye 'Libya'ya Saldırı' Açıklaması
Mısır, BM'ye Libya'nın doğusundaki askeri saldırılarının, "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştiğini belirten bir yazı gönderdi.
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM'nin Mısır Daimi Temsilciliğinin, BM Güvenlik Konseyi'ne Libya'nın doğusundaki askeri operasyonlara ilişkin bilgilendirme yazısı gönderdiği kaydedildi.
Yazıda, Derne'de "terör örgütlerini" hedef alan hava saldırılarının, BM sistemi içerisinde uluslararası bir hukuk ilkesi olan "meşru müdafaa halinde kuvvet kullanımı" maddesi gereğince düzenlendiğinin ifade edildiği belirtildi.
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