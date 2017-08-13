Mısır’da İhvan’dan Barışçıl Mücadeleye Bağlılık Mesajı!

Halen tutuklu bulunan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii’nin yerine görev yapan Mahmud İzzet, yayımladığı mesajda, “İhvan’ın direnişi ve barışçıl mücadelesi onu şiddete meyletmekten ya da umutsuzluğa düşmekten korudu.” ifadesini kullandı.

“Rabia Özgürlüğün Sembolü”

AA’da yer alan habere göre, Rabia’nın özgürlüğün sembolü olduğunu vurgulayan İzzet, Rabia ve Nahda meydanlarındaki gösterilerin kanlı bir şekilde dağıtıldığı 14 Ağustos’un ihya edilmesine yönelik çağrıda bulundu.

Ne Olmuştu?

Mısır’da 3 Temmuz 2013’te Abdulfettah Sisi önderliğinde gerçekleştirilen askerî darbe ile görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye destek olmak amacıyla milyonlarca kişi, Nahda ve Rabia meydanlarına akın etmişti.

Milyonlarca göstericinin 48 gün süren barışçıl eylemleri 14 Ağustos 2013’te cunta güçlerinin kanlı müdahalesine maruz kalmış, İhvan’ın bildirdiği sayılara göre bu katliamlarda 2 bin 600 kişi hayatını kaybetmiş, 7 bin kişi de yaralanmıştı.