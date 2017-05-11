Mısır’da Enflasyon Son 30 Yılın Zirvesinde!

Mısır’daki kur rejiminin kasım ayında serbest bırakılmasının ardından yerel para birimi olan Mısır lirası değerini neredeyse yarı yarıya kaybetti. Bu da enflasyonun hızla yükselmesine yol açtı.

Resmî verilere göre tüketici enflasyonu nisan ayında yüzde 31,5’a yükseldi. Halk ise yükselen fiyatlara isyan ediyor:

“Artık sadece bakla ve felafel alabiliyoruz ama onlar bile çok pahalı. Eskiden baklayı bir liraya alabiliyorduk ve yemekte tüm aileye yetiyordu. Şimdi bir yemek 2,3 liradan aşağıya hazırlanmıyor. Felafel için 5 lira daha vermek gerekiyor.”

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle 55 milyon dolarlık sübvansiyon paketi hazırlansa da yüksek enflasyon, IMF ile yapılan anlaşma gereği yeni kemer sıkma politikaları uygulaması gereken Mısır cuntasını zor durumda bırakıyor.

Kaynak: Euro News