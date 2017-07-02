Mısır Cuntası Gazze Sınırında Yine Tünel Yıktı!

Mısır cuntasının Ordu Sözcüsü Tamir Rufai, yaptığı açıklamada, 2’nci saha komutanlığına bağlı kolluk kuvvetlerinin Kuzey Sina’nın Gazze sınırında, 10 metre derinliğinde bir tünel bulduğu ve söz konusu tüneli yıktığını belirtti.

Mısır’daki resmi verilere göre, söz konusu tünellerle birlikte 15 Ocak’tan bu yana yıkılan tünellerin sayısı 32’ye yükseldi.

Mısır’da 3 Temmuz 2013’teki askeri darbe ile iktidara gelen yönetim, Filistinlilerin “can damarı” olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı. Son olarak Mısır cuntası, Gazze sınırına büyük su boruları döşeyip tünellere deniz suyu pompalamaya başlamıştı.