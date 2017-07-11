Mezhepçiler İçin Bir İntikam Sahası: Musul

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul, artık Bağdat hükümeti ve İran güdümündeki Şii milis gruplarının kontrolünde.

Irak'ta en büyük silahlı güç olan Haşdi Şabi'nin komutanlarından Esaib Ehli Hak grubunun lideri Kays Hazali, "Musul’u kurtarmak, İmam Hüseyin’in intikamını almak olacak. Çünkü onlar, İmam Hüseyin’i öldürenlerin torunudur" demişti.

ABD liderliğindeki koalisyon ve Şii tandanslı gruplar için Musul gerçekten de bir 'intikam' sahası oldu.

IŞİD, İran etkisindeki Bağdat hükümetinin ayrımcı politikaları nedeniyle Musul'da rahat bir şekilde hakimiyet kurma şansı bulmuştu.

Musul için medyada 'kurtarıldı' ifadeleri sıklıkla kullanılırken, Musul halkının özgürlükle tanışmadığı ve yeni alternatiflere yönelebilecekleri yorumları yapılıyor.

Kentin büyük bir bölümü tamamen yıkılmış durumda.

ABD destekli Bağdat hükümeti ve Şii milislerin Musul operasyonu 2016 yılının Kasım ayında başladı.

Operasyon nedeniyle yaklaşık 1 milyon insan yerinden oldu ve binlerce sivil hayatını kaybetti.

Şehirde insani kriz 'korkunç' düzeyde.

Operasyon sırasında koalisyon güçleri şehri 1500'den fazla hava saldırısı ile hedef aldı.

Şimdilerde bir harabeyi andıran Eski Şehir bölgesi, IŞİD'in şehirdeki son kalesiydi.

Şehrin yeniden inşa edilmesinin milyarlarca dolara mal olacağı ifade ediliyor.

Fakat bunun ne kadar zaman alacağı belirsiz.

Kaynak: Mepa News