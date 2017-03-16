'Merasim Sokak' Davasında Ara Karar

»Ana Sayfa»Hukuk
16.03.2017 14:28
'Merasim Sokak' Davasında Ara Karar
Ankara Merasim Sokak'ta, 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davada, müşteki beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ankara Merasim Sokak'ta, 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davada, müşteki beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merasim Sokak'taki bombalı saldırıyla ilgili PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 68 sanığın 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları ile müştekiler katıldı.

Önceki duruşmalara tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanıklar, bugünkü duruşmada hazır edilmedi.

Müşteki beyanlarının alınmasını tamamlayan mahkeme, taraf avukatlarının talebiyle duruşma savcısının mütalaasını aldıktan sonra ara kararını açıkladı.

Buna göre, "suçun vasfı ve mahiyeti", "delillerin karartılması şüphesi", "kaçma şüphesi" ve "sanıkların tamamının savunmalarının alınmamış olması"nı dikkate alan mahkeme, tahliye taleplerini reddederek sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, SEGBİS'te yaşanan sorunlar nedeniyle önceki duruşmalarda savunması alınamayan ve bu sistem üzerinde beyanda bulunmak istemeyen sanıkların tamamının gelecek celsede duruşma salonunda hazır edilmesine karar verdi.

Savunmasını Kürtçe yapmak isteyen bazı sanıkların talebi doğrultusunda, bir tercümanın mahkeme salonunda hazır edilmesine hükmedildi.

Ayrıca davaya katılmak isteyen kamu kurumları ile saldırıda yaralanan vatandaşların da "suçtan zarar görme ihtimaline binaen" davaya katılma talepleri kabul edildi.

Davanın bir sonraki duruşması 3-4 Mayıs'a ertelendi.

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