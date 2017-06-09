Maliye Bakanlığı Tazminatın Üstüne mi Yatmak İstiyor?

Geçen hafta, İsrail tarafından Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlerin ailelerine verilmesi için Türkiye'ye ödenen 20 milyon dolarlık tazminatın, ailelere verilmediği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu iddia İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım tarafından "İsrail'in verdiği sanılan 20 Milyon dolar da şehit ailelerine ve mağdurlara verilmedi. Bunu da bilin" ifadeleriyle açıklanmıştı.

Mavi Marmara'da bulunanların aileleri tarafından açılan davada, karşı tarafta yer alan Maliye Bakanlığı'nın mahkemeye gönderdiği dilekçede ise tepki çeken gerekçeler sıralandı. O dilekçede, "İHH'nın İsrail devleti ile Gazze arasındaki sorunların herkesçe bilinmesi nedeniyle böyle bir saldırıya maruz kalınabileceği öngörülmek durumundadır" ifadeleri kullanıldı.

Yeni Şafak İnternet ve Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Bakanlığın dilekçesinde yer alan ifadelere tepkisini "Mavi Marmara şehitleri adına açılan tazminat davasına itiraz eden Maliye Bakanlığı avukatının sunduğu tezler deli saçması ve ahlaktan uzak!" diyerek gösterdi.





İHH Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis ise, Bakanlığın dilekçesini paylaşarak "Mavi Marmara tazminatlarıyla ilgili basına düşen haberler maalesef doğrudur. Haberlerin kaynağı, Maliye Bakanlığı'nın bu dilekçeleridir. Maliye Bakanlığı, şehidleri 'tehlikeyi bilerek Gazze'ye gitmek'le, şehid ailelerini ise 'sebepsiz zenginleşmek'le itham etmektedir." ifadelerini kullandı.





BAKANLIĞIN DİLEKÇESİNDE NE YAZIYOR

Ailelerin açtığı davada karşı tarafta yer alan Maliye Bakanlığı, davanın reddini istedi.

Bakanlık tarafından verilen dilekçede, mahkeme tarafından davacı tarafın kusur oranının da araştırılması talep edilerek "böyle bir saldırıya maruz kalınabileceğinin öngörülebilmesi" ifadeleri kullanıldı.

İşte o dilekçe:





CHP'Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Milletvekili İbrahim Özdiş, “Ailelerce açılan davalarda, davalı olarak hükümeti temsilen Maliye Bakanlığı taraf olmuş ve maalesef ya davacıların sebepsiz zenginleşmesinden bahsederek ya da tamamı ile davanın reddini isteyerek skandal bir yaklaşım sergileyebilmiştir. Oysa her aileye ödenecek miktar bellidir ve 2 milyon dolara karşılık gelmektedir. Para her aileye mutlaka ödenmek zorundadır.” diyerek, her aileye ödenecek miktarın 2 milyon dolara karşılık geldiğini ve mutlaka ödenmesi gerektiğini söyledi.

Özdiş ayrıca “Hükümeti temsilen eski davalarda dahili davalı olan ya da yeni davalara davalı olarak cevap veren Maliye Bakanlığı, enteresan bir şekilde sanki ortada bir anlaşma yokmuş ve hesaplarına, muhataplarına ödenmek üzere tazminat parası havale edilmemiş, sıradan bir tazminat davasına cevap verir gibi davanın reddine hüküm kılınmasını isteyebilmektedir. Yani adeta ‘Biz anlaştık, paraları aldık ama siz gidin uğraşın’ demişlerdir.” ifadelerini kullandı.

AİLELERDEN VE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Bakanlığın tazminatı ödemek istememesi ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı. AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cihan Öztunç, "Mavi Marmara ile ilgili duyduklarımız şaka falan olsun, bu rezalet kabul edilemez..." ifadelerini kullandı.





Ayrıca, konuyla ilgili açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanlığı basın Sözcüsü Emmanuel Nahshon, İsrail tarafından söz konusu paranın ödendiği ve ödemeye ilişkin belgelerin her iki devletin de elinde olduğu bilgisini vermişti.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Maliye Bakanlığı'ndan Cuma günü 10:55 gibi açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında; "Ailelerce açılan davalarda farklı tutarlarda tazminat taleplerinde bulunulmuştur. Dolayısıyla, her bir aileye yapılacak ödeme tutarının belirlenmesi hususunda bir yandan açılan davalardaki talep ve isteklerin tek tek hukuki olarak değerlendirilmesi diğer yandan ailelerin bu husustaki görüşlerinin de istişare içinde alınıp nihai ortak bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Çalışmaların yürütülmesinde ailelerin taleplerinin en kısa sürede karşılanmasına ve özellikle kendileri ile yakın bir istişare ve işbirliğine özel önem verilmektedir. Kendileri ile yakın bir zamanda yapılacak görüşmeler çerçevesinde çalışmaların tamamlanarak gerekli ödemelerin süratle yapılması temin edilecektir."

Kaynak: Haksöz-Haber, Odatv, Ensonhaber