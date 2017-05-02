Mali'de Toprak Camiyi Çamurla Tamir Ediyorlar

Mali'nin Cenne kentinde bulunan Ulu Cami, her yıl binlerce kişi tarafından çamurla kaplanıyor. Çocuk ve gençlerin nehir yataklarından topladığı çamurlar, kaplarla taşınarak duvarlara sıvayacak ustalara götürülüyor. 13. yy'dan beridir zamana meydan okuyan ve Dünya'nın topraktan yapılan en büyük yapısı ünvanına sahip Ulu Cami, her yıl ''Çamur Bayramı'nda'' halk tarafından onarılıyor.