Madem Elimi Sıkmadın, O Halde Konuşma Hakkın Yok!

HAKSÖZ-HABER

Baro Başkanı Öztekin uzattığı eli havada bırakan Arpacı’nın önüne geçerek kürsüye çıkışını engellediği gibi “buraya rezalet çıkarmaya gelmişsiniz” gibi ithamları yüksek sesle tekrarlayarak ciddi bir edep yoksunluğu ve hukuk tanımazlık örneği sergiledi.

Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin "Baro başkanının elini sıkmayana burada söz yok. Kesinlikle izin vermiyorum. Buraya rezalet çıkarmaya geldiğiniz belli zaten" sözleriyle Avukat Pınar Arpacı Çelik’in önünü keserek kürsüye çıkmasına ve konuşmasına engel oluyor. Buna tepki olarak Arpacı’nın Baro başkanı Öztekin’e hitaben "Ben sizin elinizi sıkmak mecburiyetinde değilim. Bu benim tercihimdir sizi ilgilendirmez" sözleriyle doğrudan salonda bulunanlara hitap ediyor. Baro Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Öztekin’in sergilediği bu zorbalığa herhangi bir tepki göstermezken salonda bulunanlar tepkide bulunuyor.

Öztekin ile Arpacı’nın Büyükada’daki gözaltılara ilişkin Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılmak istenen basın açıklaması nedeniyle bir süredir gerginlik yaşadığı ifade ediliyor. Arpacı’nın Öztekin tarafından İnsan Hakları Komisyonu’ndan çıkarılan dokuz üye için İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtığı biliniyor.

Eskişehir Baro Başkanı Öztekin tarafından sergilenen “neden elimi sıkmadın” tarzı zorbalıklara hiç de yabancı değiliz. Fakat bu olayda tuhaf hatta acı veren taraf Arpacı’ya karşı sergilenen bu edep ve terbiye dışı dayatmaya medyanın özellikle muhafazakâr cenahta kayda değer bir tepkinin gösterilmemiş olması. Oysa bu olayda tezahür eden kabalık, despotik bir teamülün sürdürülmesinden başka bir mana taşımıyor. Hukukçular da Baro’nun yetkilerini arkasına alarak hukuk tanımazlık ve bireyin iradesini çiğneme hususunda tarihe son bir not daha düşmüş oldular böylece. Bakalım bu nezaketsizlik, psikolojik dayatma ve hizaya çekme teşebbüsü siyaset ve medyada gerekli hassasiyetin sergilenmesine vesile olacak mı?