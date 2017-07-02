Lübnan’da Mülteci Kampında Yangın!

Lübnan’ın doğusundaki Bekaa Vadisi’nde Suriyeli mültecilerin yoğun şekilde yaşadığı bir kampta yangın çıktı.

Euro News’ta yer alan habere göre, en az bir kişinin hayatını kaybettiği ve nedeni şu ana kadar belirlenemeyen yangında iki göçmen ağır yaralandı.

Yaklaşık 200 çadırın bulunduğu mülteci kampında çıkan yangından etkilenenler arasında çocuklar da bulunuyor.

Dumandan etkilenen çok sayıda göçmen, bölgedeki hastanelere sevk edildi.

İnsani koşulların zor olduğu kamplarda kullanılan mazotlu sobalar ve ocaklar nedeniyle sık sık yangın çıkıyor.

Lübnan’da bir milyonun üzerinde Suriyeli mülteci bulunuyor.

Suriyeli mültecilerin yaklaşık yüzde 34’ü ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi’nde yer alan irili ufaklı kamplarda yaşıyor.