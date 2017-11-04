Lübnan Başbakanı Hariri İstifa Etti

Lübnan Başbakanı Saad Hariri televizyonda istifa kararını açıkladı. Hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Hariri bu nedenle geri çekildiğini belirtti.

Hariri, İran ve Hizbullah karşıtı söylemleri nedeniyle kendisinin hedef tahtasına konduğunu hissettiğini belirtti. Saad Hariri, suikaste kurban giden eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin oğluydu.