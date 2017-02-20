Lavrov: "Kırım Zaten Bizim"

Lavrov, Rusya'nın, Kırım'ı Ukrayna'dan kiralayabileceği biçiminde bir madde içeren bir plan hazırlandığı iddialarına, "Kendinize ait olan bir şeyi kiralayamazsınız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın, Kırım'ı Ukrayna'dan kiralayabileceği biçiminde bir madde içeren bir plan hazırlandığını yazan New York Times'ın söz konusu haberine ilişkin olarak, "Kendinize ait olan bir şeyi kiralayamazsınız" dedi.

Burkina Fasolu mevkidaşı Alpha Barry görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında New York Times'ın haberi ile ilgişli soruya Lavrov,, "Kendinize ait olan bir şeyi kendinizden kiralayamazsınız. Buna eklemek istediğim başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Lavrov sözlerine şöyle devam etti: "Dikkatleri, (Ukrayna Devlet Başkanı) Pyotr Poroşenko hükümetinin Minsk Anlaşması'nı yerine getiremiyor olmasından başka yere çekmek isteyenlerin sayısı az değil. Fransız ve Alman meslektaşlarımızın Poroşenko'yu etkileyip sözünü tutmasını sağlayamadıklarını unutturmak isteyenlerin sayısı da az değil."

New York Times gazetesi, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için bir plan hazırlandığını iddia etmişti. Gazeteye göre, bu ayın başında, o dönem ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olan Michael Flynn'e iletilen planda Rusya karşıtı yaptırımların iptali ve Rusya'nın Kırım'ı Ukrayna'dan kiralaması gibi maddeler yer alıyor.