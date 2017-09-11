Kuveyt’te Arakanlı Müslümanlar İçin Yardım Kampanyası

Kuveyt’teki Kızılay Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hilal es-Sayir, yaptığı açıklamada, Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çetelerin saldırısına uğrayan Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

AA’da yer alan habere göre, es-Sayir, dört gün sürecek olan kampanyanın ardından toplanan yardımların, Bangladeş Kızılayı ve insani yardım kurumlarıyla işbirliği içerisinde Bangladeş-Arakan sınırındaki kamplara ulaşmayı başaran Arakanlı Müslümanlara dağıtılacağını kaydetti.

Çok Sayıda Arakanlı Katledildi

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da devam eden saldırılarında 25 Ağustos’tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.

Saldırılarda hedef alınan 60’tan fazla köy yakılırken on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle kara ve deniz yoluyla Arakan’dan Bangladeş’e geçmeye çalışıyor

Birleşmiş Milletler (BM), şu ana kadar Bangladeş’e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 290 bine ulaştığını açıkladı. Bu arada, on binlerce Arakanlı Müslümanın sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.