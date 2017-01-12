Kur’an’da “Semud Kavmine de Kardeşleri Salih’i (Gönderdik)” İfadesi
- Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
RÖPORTAJ
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- CHP’li, AK Partili Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?
- Tente; Reklamda CHP’nin, Yıkıldığında Caminin!
- Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
- CHP'liler 5. Madde Oylamasına Katılmıyor
- Anayasa Değişiklik Teklifinin 4. Maddesi de Kabul Edildi
- CHP TBMM'de Kürsüyü İşgal Etti, Kavga Çıktı
- Anayasa Değişiklik Teklifinin 5. Maddesi 343 Oyla Kabul Edildi
- Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
- Filistin Direnişi Haklı ve Meşrudur
- İzmir'deki saldırıyı TAK üstlendi
- ABD'de “İhvan Terör Listesine Alınsın” Tasarısı
- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan PYD Propagandası
- Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
- Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
- Obama Kendisini Birçok Alanda “Başarılı” Görüyor!
- Pragmatist, Ilımlı, Reformist, Zengin: Rafsancani
- Salih Müslim: ABD Silah Veriyor, Rusya Büromuz Çalışıyor!
- 'Suriye Meselesinde Erdoğan'la Tekrar Çalışmalıyız'
- Rafsancani’nin Cenazesinde Muhalifler Gövde Gösterisi Yaptı
- “Rusya, Rejimin Garantörlüğü Konusunda Zayıf Kaldı”
- ‘FETÖ’ Soruşturması: 60 İş Adamı Tutuklandı
- CHP’li Enis Berberoğlu Hakkında Müebbet İstemi
- Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 96 Bin 68 Öğretmene İhtiyaç Var
- Batman Merkezli ‘FETÖ’ Soruşturması: 15 Tutuklama
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim