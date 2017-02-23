Kur’ân Yakan Danimarkalı Yargılanacak!

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23.02.2017 13:14
Kur’ân Yakan Danimarkalı Yargılanacak!
Danimarka’da, evinin arka bahçesinde Kur’ân yakan ve bunun görüntüsünü sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta paylaşan kişi hakkında “dine hakaret” suçundan dava açılması kararlaştırıldı.

Danimarka’daki iki devlet savcısından biri olan Viborg kentinde görevli Jan Reckendorff, evinin arka bahçesinde Kur’ân yaktıktan sonra 27 Aralık 2015’te Facebook’ta olayın videosunu paylaşan 42 yaşındaki bir Danimarkalı adam hakkında dava açılmasına karar verdi.

AA’da yer alan habere göre, hakkında iddianame hazırlanan sanık, Danimarka Ceza Hukuku’nun 140. maddesinde düzenlenen “dine hakaret (küfür)” maddesine aykırılıktan yargılanacak.

Reckendorff, konuyla ilgili açıklamasında, “Savcılığımıza göre, İncil ve Kur’ân gibi kutsal kitapların yakıldığı olaylarda, kamusal ya da dine hakaret konularını kapsayan ‘dine hakaret’ maddesi ihlâl edilmiş olabiliyor. Olayı inceleyen savcılığımıza göre, konuyla ilgili kararı mahkemelerin verebilmesi için sanık hakkında dava açılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Para Cezası İstenecek

Söz konusu maddenin ihlâli 4 aya kadar hapis cezasını öngörüyor ancak Devlet Savcısı Reckendorff, iddia makamı olarak sanığın para cezasına çarptırılmasını isteyeceklerini bildirdi.

İddianamede, sanığın Kur’ân yakarken çektiği videoyu Facebook’taki “Özgürlüğe Evet, İslâm’a Hayır” (Ja Til Frihed, Nej Til İslâm) adlı gruba eklediği belirtildi.

Aalborg Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşmasının tarihinin henüz belirlenmediği kaydedildi.

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