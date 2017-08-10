'Kriz Katarı Gerçek Anlamda Siyasi Bağımsızlığa Götürecek'

Katar'ın başkenti Doha'da, Arap Siyasi Araştırmalar Merkezi tarafından "Ekonomik, Hukuki ve Siyasi Açıdan Körfez Krizi ve Abluka" konulu toplantı gerçekleştirildi.

"KRİZ KATAR'I SİYASİ BAĞIMSIZLIĞA GÖTÜRECEK"

Ekonomist, siyasetçi ve hukukçuların katıldığı etkinlikte konuşan Katar Üniversitesi Siyaset Sosyolojisi Öğretim Üyesi Macid el-Ensari, "(Kriz) Katar'ı, 2013'ten bu yana takındığı nezaketten uzak gerçek anlamda siyasi bağımsızlığa götürecek." dedi.

Abluka uygulayan ülkelerin Katar'daki rejimi değiştirmeye yönelik arzularının gerilediğini belirten Ensari, ABD'nin taraflar arasında düşmanlık sürse bile krizi sonlandırmak istediğini ifade etti.

Gazze'ye ve Filistin meselesine 2008'de verdiği destek ile "Arap Baharı"nda takındığı tavırdan ötürü ABD'nin Katar'la arasında anlaşmazlıklar olduğunu vurgulayan Ensari, bu süreçte askeri ve ekonomik ittifaklar kurulması ve halkın karar alma sürecine daha etkin bir şekilde katılması çağrısı yaptı.

Ablukacı ülkelerin ABD'nin gerçek anlamda desteğini alamadığı için başarısız olduğunu belirten Ensari, Mısır'ın başkenti Kahire'de söz konusu ülkelerin dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği toplantının "sonun başlangıcı" olduğunu anlattı.

DOST ÜLKELERLE EKONOMİK VE ASKERİ ORTAKLIK ÇAĞRISI

Para Politikası ve Siyasi Ekonomi Uzmanı Halid el-Hatır ise abluka uygulayan ülkelerin Katar'daki yatırım ortamına darbe vurduğunu ve bu nedenle dost ülkelerle ekonomik ve askeri ortaklıklara girilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hatır, "Katar'ın gelecek planı, kendi ayakları üzerinde durma, komşudan ithalatı azaltma ve tüm üretim yollarını kullanma üzerinde yoğunlaşmaktadır." diye konuştu.