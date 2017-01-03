KPSS Puan Türlerine Yeni Düzenleme

»Ana Sayfa»Eğitim
03.01.2017 18:03
KPSS Puan Türlerine Yeni Düzenleme
2017'de düzenlenecek KPSS'de "Ekonometri" testi yer almayacak. KPSS puan türleri de yeniden belirlendi.

ÖSYM tarafından 2017 KPSS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) değişiklik yapıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde yapılan KPSS'lerde işletme, muhasebe, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ile istatistik alan testleri, cumartesi ve pazar günlerinde sabah ile öğleden sonra olmak üzere iki veya üç test olarak uygulanacak. Bu yıl KPSS'de "ekonometri" testi bulunmayacak.

Değerlendirmede, adayın en az bir ham puanı bulunmayan testlerin ağırlıklı olduğu puan türleri hesaplanmayacak.

PUAN TÜRLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

2017 yılında ÖABT, Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (İngilizce), rehber öğretmen, sınıf öğretmenliği ile okul öncesi öğretmenliği alanlarında yapılacak.

ÖSYM tarafından ÖABT kapsamında sınav yapılmayan Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça dillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak öğretmen atamalarında, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarını içeren KPSS120 puan türü değerlendirmeye alınacak.

Bu puanın hesaplanmasında, ilgili yılda alınan YDS ilkbahar dönemi sonuçları kullanılacak.

KPSS120 puanının hesaplanmasında, testlerin ağırlığı genel yetenek ve genel kültür testi için 0,15; eğitim bilimleri testi için 0,20 ve YDS için (İlkbahar döneminde) 0,50 olarak belirlendi. 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Üniversite Öğrencilerinin Disiplin Yönetmeliği Değişti23 Aralık 2016 Cuma 12:30
  • MEB, PISA 2015 Raporunu Açıkladı22 Aralık 2016 Perşembe 12:37
  • YGS ile Girilen Eğitim Fakülteleri LYS ile Öğrenci Alacak22 Aralık 2016 Perşembe 12:34
  • “Öğretmenlik Bölümlerine Başarı Sıralaması Şartı Getirildi”22 Aralık 2016 Perşembe 11:22
  • Eğitime Kar Engeli21 Aralık 2016 Çarşamba 08:24
  • Açığa Alınan 900 Öğretmen Daha Göreve Döndü19 Aralık 2016 Pazartesi 16:49
  • MEB ve YÖK'te Ortak Çalışma: Lise Puanıyla Üniversiteye Sınavsız Giriş19 Aralık 2016 Pazartesi 09:08
  • MEB'de 614 Personel Göreve İade Edildi17 Aralık 2016 Cumartesi 12:06
  • Öğrenciler Harçlıklarını Halepli Kardeşlerine Bağışladı17 Aralık 2016 Cumartesi 07:12
  • KPSS Sonuçları Açıklandı09 Aralık 2016 Cuma 17:43
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim