Kolombiya ile FARC Arasındaki Müzakerelerde Sona Doğru

»Ana Sayfa»Dünya
23.02.2017 16:58
Kolombiya ile FARC Arasındaki Müzakerelerde Sona Doğru
Kolombiya FARC üyelerinin BM gözetiminde silah bırakma ve topluma geri dönme süreci için hazırlanan toplanma alanlarına ulaşmasıyla FARC ile Kolombiya'nın 50 yıllık savaşında sona geliniyor.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde silah bırakma ve topluma geri dönme süreci için hazırlanan toplanma alanlarına ulaşmasıyla FARC ile Kolombiya'nın 50 yıllık savaşını bitirmeye yönelik müzakereler çerçevesinde önemli bir adım daha atılmış oldu.

Latin Amerika'nın en uzun silahlı mücadelesini veren FARC üyelerinin toplanma alanlarına en geç 31 Ocak'ta gitmesi konusunda sağlanan anlaşmanın ardından gecikmeli de olsa FARC üyelerinin 21 Şubat'ta toplanma alanlarına ulaştığı bildirildi.

Kolombiya hükümeti ile FARC 1984-1987, 1991-1992, 1999-2002, 2012 ve 2016'da olmak üzere birçok kez barış görüşmeleri için bir araya gelmişti.

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