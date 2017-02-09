Kızılhaç, Afganistan’daki Yardım Faaliyetlerini Durdurdu

Afganistan’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi için çalışan 6 yardım görevlisinin öldürülmesinin ardından, Kızılhaç ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), 6 yardım görevlisinin Afganistan’da öldürülmesinin ardından ülkedeki yardım faaliyetlerini askıya aldı.

“Ne Olduğunu Anlamak İstiyoruz”

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Direktörü Dominik Stillhart, çarşamba günü Cenevre’de Reuters televizyonuna yaptığı açıklamada, faaliyetleri şimdilik askıya aldıklarını belirterek, yardım çalışmalarına devam etmeden önce ne olduğunu anlamak istediklerini söyledi.

İki Görevli de Kaçırıldı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden çarşamba günü yapılan açıklamada, Afganistan’ın kuzeyinde 6 Kızılhaç görevlisinin vurularak öldürüldüğü bildirilmişti. Afganistan’ın kuzeyindeki Cüzcan ilinde meydana gelen olayda, üç şoför ve beş çalışanın bulunduğu Kızılhaç konvoyuna saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda altı görevlinin öldürüldüğü, ikisinin ise kaçırıldığı kaydedildi. Kızılhaç, saldırının kim tarafından ve neden düzenlendiğine dâir açıklama yapmadı.

IŞİD’in Yaptığı Tahmin Ediliyor

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak Kâbil yönetimine bağlı güvenlik makamları saldırının IŞİD tarafından düzenlendiğini tahmin ediyor. Cüzcan Emniyet Müdürü Rahmatullah Turkistani, bu bölgede IŞİD militanlarının aktif olduğunu hatırlattı. Turkistani, yardım görevlilerinin bu bölgede faaliyet göstermemesi konusunda polis tarafından uyarıldığına işâret etti.

Taliban Yapmadığını Söyledi

Cüzcan bölgesinde “isyancı silâhlı grupların” aktif olduğu haber veriliyor. Ayrıca Kâbil yönetimine bağlı farklı gruplara mensup milisler arasında da silâhlı çatışmalar yaşandığı bildiriliyor.

Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını duyurdu.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe