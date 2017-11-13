Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, "Erbil'deki ekibimiz bölgeye hareket etti. Öncü bir araç ve müdahale ekibimiz de karayoluyla Türkiye'den yola çıktı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Bu arada, Türk Kızılayı'nın Elazığ'daki depolarından çadır, battaniye ve mobil mutfak bölgeye gönderildi.

Türk Kızılayı Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta bölgeye ulaştırılmak üzere çadır, battaniye ve mobil mutfağın yola çıkarıldığını söyledi.

Yağcı, "Irak'ta meydana gelen deprem nedeniyle şu anda Güneydoğu Anadolu Afet Yönetim Merkezimizde 3 bin çadır, 10 bin yatak, 10 bin battaniye ve mobil mutfak bölgeye intikal etmek üzere yola çıkarıldı. İhtiyaç halinde bu bölgeden gerekli malzemelerin sevkine devam edeceğiz." ifadesini kulandı.