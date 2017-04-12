“Kimyasal Saldırıyı Rejim Yaptı, Şüphe Yok”

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal saldırılara ilişkin, “Kimyasal saldırı kararının verilmesinden ve saldırının kendisinden Suriye rejiminin sorumlu olduğuna hiç şüphe yoktur.” dedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Pentagon’da, Beşşar Esed rejimine ait Şayrat Hava Üssü’ne ABD’nin düzenlediği füze saldırısıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

İdlib’deki kimyasal saldırıları kimin yaptığıyla ilgili kendi açılarından bir belirsizlik olmadığına dikkat çeken Mattis, “Kimyasal saldırı kararının verilmesinden ve saldırının kendisinden Suriye rejiminin sorumlu olduğuna hiç şüphe yoktur.” şeklinde konuştu.

“Öncelik IŞİD, Kimyasal Silaha Karşı Ölçülü Askerî Karşılık”

Mattis, bununla birlikte ABD’nin Suriye’deki önceliğinin değişmediğini, IŞİD’in yok edilmesinin ABD’nin ulusal güvenliği açısından en önemli öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayarak, “ABD’nin Suriye’deki askerî politikası değişmedi.” ifadesini kullandı.

ABD’nin, kimyasal silah kullanımı konusunda oldukça hassas olduğunu savunan Mattis, “kimyasal silahların kullanımını engellemek için ölçülü askerî karşılıklar vermeye devam edeceklerini” ifade etti.

“Önleyici Saldırıya Yetki Yok”

Mattis, ayrıca, Suriye’de yeni bir kimyasal saldırı uyarısı alması durumunda “önleyici bir saldırı” yapmaya yetkili olmadığını vurgulayarak, yeni bir kimyasal saldırıya karşılık verilmesi için Beyaz Saray sürecinin devrede olacağını ima etti.

ABD Savunma Bakanı, Rusya’nın söz konusu kimyasal saldırıya dâhil olup olmadığı konusunda ise kesin konuşamayacağını kaydetti.

Beyaz Saray’dan “Sarin Gazı” Açıklaması

Sabah saatlerinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, basın mensuplarını bilgilendirme toplantısında, İdlib’de sarin gazı kullanıldığı sonucuna net olarak ulaştıkları bilgisini paylaştı.

Sarin gazının kullanıldığını gösteren net deliller olduğunu ve bu gazın ancak Esed rejimi tarafından kullanılmış olabileceğini anlatan yetkili, “Bölgedeki IŞİD ve diğer terör gruplarının elinde sarin gazı olduğunu gösteren bir değerlendirmemiz yok.” dedi.

Ellerindeki delillere göre bu saldırıyı bölgedeki devlet dışı aktörlerin ya da bir örgütün yapmadığını söyleyen yetkili, Esed rejiminin imzaladığı anlaşmaya uyarak tüm kimyasal silahlarını elinden çıkarmadığının açıkça belli olduğunu vurguladı.

“Ruslar, Orada Olan Bitenleri Örtmeye Çalışıyor”

Esed rejimiyle yakın askerî işbirliği içinde olan ve İdlib’deki saldırıdan muhalifleri sorumlu tutan Moskova yönetimini de suçlayan yetkili, “Sanıyorum Ruslar, orada olan bitenleri örtmeye çalışıyor.” ifadesini kullandı.

Aynı Beyaz Saray yetkilisi, askerî olarak birbirine bu kadar yakın çalışan iki unsurdan biri olan Rusya’ya, “Esed rejiminin kimyasal silah kullanımından nasıl haberdar olmadıklarının” sorulması gerektiğini de kaydetti.

Trump: Daha Önce Obama Yapmış Olsaydı Durum Daha İyi Olurdu

ABD Başkanı Donald Trump ise Esed rejimine yönelik yaptıkları füze saldırısına ilişkin, “Suriye’ye girmiyoruz ancak insanların çok korkunç kimyasal silahlar kullandıklarını ve güzel bebeklerin babalarının kucağında öldüğünü gördüm. İşte o zaman hemen General Mattis’i aradım ve ne yapabileceğimizi sordum.” dedi.

Trump, Fox Business kanalında yayımlanan programda yaptığı konuşmada, ayrıca, “Benim yaptığım şeyin Obama yönetimi tarafından daha önce yapılmış olması gerekiyordu. Sanıyorum, o zaman Suriye şimdikinden çok daha iyi durumda olurdu.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA, Al Jazeera