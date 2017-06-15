Kılıçdaroğlu’nun Eski Danışmanı Beraatini İstedi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 8 tutuklu, 16 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada tutuklu sanıkların ve avukatlarının tahliye taleplerine ilişkin beyanları alındı. Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, kendisinin diğer tutuklanan sanıklardan 3 gün önce tutuklandığını belirterek, "Demokrasi bedel ödemeden kazanılmaz. Deniz Nazım isminde 1 yaşında çocuğum var. Tuncay Özkanlara, Balbaylara da oldu böyle şeyler. ByLock kullanmadığıma dair delili de sundum, bu iddia çürüdü. Uygunsa beraatimi, aksi takdirde tahliyemi istiyorum" dedi.

Eşi erken doğum yaptı

Sanıklardan Fatih Mehmet Keleşoğlu da kendisinin gözaltına alınıp tutuklandığı dönemde eşinin 6 aylık hamile olduğunu, düşük tehlikesi nedeniyle de hastaneye kaldırıldığını söyledi. Çocuğunun 6,5 aylık ve 900 gram olarak gelişimini tamamlayamadan doğduğunu belirten Keleşoğlu "Çocuğumun sağlığıyla ilgili hastaneden alınan raporları sundum. Hayati tehlikesi bulunmaktadır. Çocuğumla ilgilenmek için tahliyemi istiyorum" dedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti çocuğunun sağlığını dikkate alarak tutuklu sanık Fatih Mehmet Keleşoğlu ve mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süre gibi nedenlerle Şükran Başgöl'ün tahliyesine karar verdi. Aralarında Gürsul'un da bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, 40 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 'FETÖ'nün akademik yapılanmasıyla İÜ'deki eylemleri anlatılan iddianamede, şüphelilerden 20'sinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülüyor.