Kılıçdaroğlu’nun Dili Sürçmüş!

Anaya değişikliğiyle ilgili yaptığı açıklamada büyük bir gafa imza atan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu savunmaya çalışan CHP’li Özel, Kılıçdaroğlu’nun dilinin sürçtüğünü iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığı’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konularla ilgili konuştu.

Özel, anayasa değişikliğiyle ilgili bir programda “Cumhurbaşkanı başka bir partinin, başbakan başka bir partinin genel başkanı olunca, asıl kavga orada çıkacak.” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’a cevap vermeye çalıştı.

“Dil Sürçmesi”

Yeni Akit’te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’un dilinin sürçtüğünü iddia eden Özel, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde bir radyo programında sayın genel başkanımız, iki hafta üst üste yapılacak seçimlerde ilk hafta bir partinin Meclis’in çoğunluğunu alıp ama cumhurbaşkanını yüzde 50’yi geçemediği için seçtiremediği; ikinci hafta yapılacak seçimlerde Meclis’teki ikinci partinin adayının daha çok oy almak suretiyle cumhurbaşkanı olduğu durumda, bunun oluşturacağı çatışmaya dikkat çekiyor. Orada ifade edilen bir dil sürçmesinden ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanı, savunamadıkları ‘evet’ için bir güç çıkarma peşindeler. Şunu söylüyorlar, ‘18 maddeyi okumadın mı?’ diyorlar. Sayın genel başkan 18 maddeyi ezberden ve tersten okur, size de okutur.”

Kılıçdaroğlu’nun Sözleri

Özgür Özel’in dilinin sürçtüğünü savunduğu Kılıçdaroğlu, söz konusu konuşmada 1 dakika içinde 4 defa başbakan kelimesini kullanıyor.

Kılıçdaroğlu’nun söz konusu konuşması şu şekilde:

“Düşünün, yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Asıl onu düşünmemiz lâzım. Cumhurbaşkanı tarafsız olursa başbakan onun tarafsızlığına saygı göstererek, onun uyarılarını dikkate alır ama cumhurbaşkanı taraf olursa başbakan da başka bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar, neden bu anlatılmıyor millete?”

Erdoğan Ne Demişti?

AA’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Bakın bu zat ana muhalefet partisinin genel başkanı. Dersini hiç çalışmamış. Hayatı bunun hep böyle geçmiş. İşte siz kendi kulaklarınızla duydunuz, ‘hayır’ın gerekçesini anlatırken ne diyor ana muhalefetin başındaki zat, ‘Cumhurbaşkanı başka bir partinin, başbakan başka bir partinin genel başkanı olunca, asıl kavga orada çıkacak.’ diyor. Ya burada artık başbakan olmayacak ki... Başbakan değil, sâdece cumhurbaşkanı olacak. Başkası yok. Burada başbakan yok. O iş kapanıyor artık. Ya bunu dahi öğrenememiş. Bu zata 5 tane koyun verin, 5 tane keçi verin kaybeder gelir. Kendi yalanlarına esir olanların hezeyanları işte böyle gelir, ayaklarına dolanır. Bilmiyor ya. İnsan şu 18 maddeyi bir okumaz mı? Ben buradaki gençlerime bunu sorayım, ona ders verir ders.”

“Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu?”

Kılıçdaroğlu’nun sistemin ne getirdiğini dahi bilmediğini kaydeden Erdoğan, “Karşı çıktığı sistemin ne getirdiğini dahi bilmiyor. Onun bu dedikleri eski sistemde oluyordu. Cumhurbaşkanı partili olmasa da başka bir zihniyetten, başbakan başka bir zihniyetten olduğunda kıyamet kopuyordu. Biz işte böyle sıkıntılar yaşanmasın diye cumhurbaşkanlığı ile başbakanlığı birleştiriyoruz. Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu? Artık sen bu sıkıntıları yaşamayacaksın, cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık birleşiyor. Sâdece cumhurbaşkanı oluyor, olay bu.” diye konuştu.

Yıldırım Ne Demişti?

AA’da yer alan habere Başbakan Binali Yıldırım da Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakkında şunları dile getirmişti:

“Kemal Bey, aslında sağ olsun, bizim anlatamadığımızı bütün Türkiye’ye anlattı. Biz de tam bunu diyoruz. İşte bu sistem, mevcut sistem bunu getiriyor. Buradaki anlaşmazlığı, yetki tartışmasını ortadan kaldırıyor ama bir detay var. Sayın Kılıçdaroğlu sistemin değiştiğinin farkında değil, yorgunluğuna rastlamış. Bakın bu gelen sistemle artık Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimleri olay olmaktan, kriz olmaktan çıkacak. Hatırlayın, 1971’de askerler ‘Eğer şu ismi seçmezseniz Meclis’i bombalarız.’ dediler, askerler Meclis’in etrafını kuşattılar.”