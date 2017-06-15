Kılıçdaroğlu'nun ‘Adalet’ Yürüyüşü Başladı!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, yargılandığı MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasının ardından CHP, kararı protesto etmek için yürüyüş kararı aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki partililer, Ankara Güvenpark'tan başlayarak, Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'ne yürüyüş yapacak. Yürüyüş, Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'a gelmesinin ardından başladı. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü öncesinde Ankara Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'tan başlatacağı yürüyüşe ilişkin güvenlik tedbirler alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan başlatacağı ve İstanbul Maltepe'ye kadar sürdüreceği yürüyüşle ilgili bazı önlemler alındığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU: YÜRÜYÜŞÜMÜZ ADALET GELİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK

Kılıçdaroğlu Güvenpark'ta kısa bir açıklama yaparak "Kendi ülkemizde gazetecilerin, milletvekillerinin hapiste olmasını istemiyoruz. Bir dikta yönetimi ile karşı karşıyayız. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Bunun için yürüyüşümüzü başlatıyorum. Bu ülkeye adalet ya gelecek, ya gelecek. Çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür. Hapishaneleri tıka basa dolu olan bir ülkede adalet olmaz. Adalet, adalet, adalet. 20 Temmuz darbesi yapanları istemiyoruz. Yürüyüşümüz adalet gelinceye kadar devam edecek. Özgürlük istiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde insan olmaz. Hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar" dedi.

Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek. Daha önce söyledim, eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyeceğiz. Bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür. Adaleti isteyen herkes bu yürüyüşe destek vermek zorundadır.

Cezaevleri tıka basa dolu olan bir ülkede adalet olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede devlet olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede barış olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede huzur olmaz. Adalet adalet adalet… Bu soylu kavramın anlamını vermek, bu soylu kavramın gereğini yapmak zorundayız.





Herkesin düşüncesine saygılıyız. Herkesin siyasal görüşüne saygılıyız. Ama herkes ama herkes yargıyı, yargının bağımsızlığını ve adaleti savunmak zorundadır. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Adaleti savunuyoruz"

Bütün dünya duysun. Biz Türkiye’de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Dikta istemiyoruz. 20 temmuz darbesini yapanları istemiyoruz. Kendi ülkemizde demokrasi istiyoruz. Özgürlük istiyoruz. Taşeron işçileri, emekliler, köylüler, işçiler, memurlar herkes için adalet istiyoruz.





'ADALET İSTİYORUZ'

Adaletin olmadığı yerde insan olmaz. İnsanca yaşamak için adalet istiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, evinin önünde 'Adalet Yürüyüşü' öncesinde ise şu açıklamayı yaptı:

"Adaletin olmadığı bir yerde devlet de olmaz, adaletin olmadığı bir yerde insan da olmaz. O nedenle adalet yürüyüşünü başlatıyoruz. Bugün yürüyeceğim. Umuyorum, vicdanları sağır olanlar bizim bu yürüyüşümüz anlamını kavrarlar. Umuyorum vicdanları sağır olanlar bizim bu yürüyüşümüze bizim bu sesimize bizim bu sözümüze kulak verirler. Biz gerginlik istemiyoruz biz kavga istemiyoruz. Biz birlikte beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz. Biz mahkemelerde gazeteciler istemiyoruz. Biz hapishanelerde gazeteciler istemiyoruz. Biz hapishanelerde öğretim üyeleri istemiyoruz. Dolayısıyla bunlar bize acı veriyor ve bu acıyı sonlandırmamız gerekiyor. Söylemiştim, eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce ben ödeyeceğim diye. Şimdi yürüyorum yürüyeceğim. İstanbul’a kadar bu son olmayacak. Bizim yürüyüşümüz bu ülkeye adalet gelinceye kadar devam edecek.





28 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Ankara Güvenpark'tan başlayacak ve Maltepe Cezaevi'nde son bulacağı belirtilen yürüyüşte, Kemal Kılıçdaroğlu'nun günde 18 km katedeceği belirtildi. NTV'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin yürüyüşünün 28 gün sürmesi bekleniyor. 69 yaşındaki CHP Lideri'nin, bu nedenle yürüyüşün yaratabileceği sıkıntıları kendisiyle paylaşanlara, "Siz kendinize bakın" şeklinde yanıt verdiği gelen bilgiler arasında.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'tan başlatacağı yürüyüşe ilişkin güvenlik tedbirleri alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan başlatacağı ve İstanbul Maltepe'ye kadar sürdüreceği yürüyüşle ilgili bazı önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yapılacak etkinlikte kamu düzeninin, kamu güvenliğinin, trafik düzeninin ve toplantıya katılanların güvenliğinin sağlanması esastır. Bu amaçla, alınacak güvenlik tedbirlerine etkinliği düzenleyen ve katılanların uyması zorunludur. Katılımcılar, Güvenpark'taki toplanma alanına üst araması yapılarak alınacaktır. Yürüyüşün Ankara ili sınırları içerisindeki kısımlarında katılımcıların güvenliğini ve trafik düzenini sağlamak amacıyla korteje, Valiliğimize bildirilen makul sayıdaki kişi katılabilecektir. İl merkezinden sonra yürüyüşe devam edecek olanlar, güvenlik kuvvetlerince kendilerinin tanınabilmesi ve güvenliklerinin sağlanabilmesi için pazu bandı, yelek ve yaka kartı kullanacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÜZERGAHI

- Ankara sınırları içinde E-5 Karayolu güzergahı takip edilecek

Açıklamada, yürüyüş güzergahı olarak Ankara ili sınırları içinde E-5 Karayolu güzergahının takip edileceği duyuruldu.

Güzergahta bulunan yerleşim yerlerinde miting ve benzeri etkinlikler yapılamayacağı vurgulandı.

Yürüyüş sırasında varsa kaldırımlar, yoksa banketlerin kullanılacağı bildirilen açıklamada, taşıtların seyrine mani olacak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yola girilemeyeceği kaydedildi. Valilik açıklamasında, katılımcıların can güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması için hava kararmadan önce yürüyüşün günlük olarak sonlandırılacağı aktarıldı.

- Güvenpark'ta güvenlik tedbirleri

Yürüyüşün başlangıç noktası Güvenpark ve çevresinde, sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbiri alındı.

Parkın etrafı bariyerlerle kapatıldı, katılımcıların alana üst araması yapıldıktan sonra alınması için noktalar oluşturuldu. Genelkurmay Başkanlığı önündeki kavşaktan Güvenpark'a giden Milli Müdafaa Caddesi ulaşıma kapatılırken, parktaki dolmuş duraklarının hareket noktası yürüyüşün başlayacağı saate kadar İnönü Bulvarı'ndaki Deniz Kuvvetleri Komutanlığının önüne alındı. Güvenpark'ı Necatibey Caddesi'ne bağlayan Kumrular Caddesi ile Yahya Galip Caddesi de geçici süreyle trafiğe kapatılan yollar arasında yer aldı. Bu yollarda park halinde bulunan bütün araçlar güvenlik tedbirleri çerçevesinde kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında bomba imha uzmanı ekipler de Güvenpark ve çevresinde dedektör köpeklerle arama yaptı.

Bu arada, hem yürüyüş güzergahında hem de Güvenpark ve Kızılay çevresinde çevik kuvvet polisleri görevlendirildi.

Karar