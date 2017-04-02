Kerkük Valisi, Merkezi Irak Yönetiminin Bayrak Talimatını Reddetti
Irak'ın Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, kentteki bazı basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, "Irak Meclisi'nde alınan karar yasal değil. Aceleye getirilen bir karardır. Kerkük yerel hükümeti olarak bu kararı uygulama yükümlülüğümüz de yok" dedi.
"Kerkük'ün siyasi geleceğini bayrağın dalgalanması ya da indirilmesi belirleyemez" diyen Kerim, "Bayrağın göndere çekilmesi kentin Kürdistan'a bağlanacağı anlamı taşımaz" ifadelerini kullandı.
Irak Meclisi, Kerkük'teki kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca Irak bayrağı asılması yönündeki kararı onaylamıştı.
Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği, 26 Kürt üyenin katılımıyla toplanan Kerkük İl Meclisi'nde geçen hafta Salı günü yapılan oylamada, kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılması kararı kabul edilmişti.
Kerkük'ün statüsü
ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali sırasında Kürt güçlerinin Kerkük'ü fiilen ele geçirmesiyle kente yoğun bir Kürt göçü yaşanmıştı.
2005 yılında yazılan Irak Anayasası'nın 140. maddesine göre Kerkük'ün statüsü, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde Kerkük'ten zorla göç ettirilenlerin geri dönmesi, ardından Kerkük'te nüfus sayımı yapılması ve kentin statüsü hakkında referanduma gidilerek nihai durumun belirlenmesi olarak öngörülüyordu ancak çeşitli nedenler ve anlaşmazlıklar sebebiyle bu madde henüz uygulanamadı.
Bağdat, Kerkük'ün idari olarak merkezi yönetime bağlı olduğunu belirtirken, Kürtler ve özellikle kentte hâkimiyet süren Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kerkük'ün IKBY'ye ilhak edilmesini talep ediyor. Türkmenler ise buna karşı çıkarak Kerkük'ün özel statüye sahip olmasını istiyor. Kent nüfusu büyük ölçüde Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşuyor.
Kaynak: AA
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