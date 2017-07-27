Kenyalı Müslümanlardan İşgalci İsrail’e Mescid-i Aksa Tepkisi

Kenya Müslümanlar Birliği Yüksek Konseyi (SUPKEM) Başkanı Abdulghafur el-Busaidy, "Filistin'i özgürleştirmemiz ve kurtarmamız lazım çünkü orada yaşananlar sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların meselesi, Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların mescidi." dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki eylem ve kısıtlamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Busaidy, İsrail'in Filistin halkının hak ve özgürlüklerini kısıtladığını belirterek, bütün Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Busaidy, "Biz bütün dünya Müslümanları olarak maalesef bir hedef etrafında beraber hareket edemiyoruz. Bu çok acı bir durum. Bir sürü Müslüman ülke var. Bunların hepsi beraber hareket edebilseydi yıllardır süren Filistin meselesinde çoktan kazanan biz Müslümanlar olurdu." diye konuştu.

Bazı Müslüman ülkeler arasında son dönemlerde yaşanan sorunlara dikkati çeken Busaidy, şunları kaydetti:

"Müslüman ülkelerin birbirlerine cephe almaları maalesef büyük hayal kırıklığına neden oluyor. Bu da bugün Filistin'de yaşananlara tepkisiz kalınmasının en büyük sebeplerinden biri. Müslümanlar olarak aramızdaki gereksiz ve aptalca farklılıkları bir kenara bırakarak hareket edebilirsek ancak o zaman bir araya gelip Filistin meselesine layıkıyla sahip çıkabiliriz."

"BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN BU DAVAYA SAHİP ÇIKMASI LAZIM"

Kenya Nübyelileri Yaşlılar Heyeti (KENUCE) Başkanı İsa Abdul Faraj da Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için dünya üzerindeki en kutsal mekanlardan biri olduğuna işaret ederek, İsrail'in, Müslümanların bu hakkını engellemesinin hiçbir mazereti olamayacağını dile getirdi.

Faraj, "Bugün Mescid-i Aksa'da yaşananalar Müslümanları endişelendirip öfkelendirmiştir. İsrail'in Filistinlilerin yaşama ve ibadet etme özgürlüğünü kısıtlaması kabul edilemez. İsrail ancak Filistinlilere bu hakkı verdiği takdirde Filistinli Müslümanlarla yan yana huzur içinde yaşar." ifadelerini kullandı.

Kenya'daki Müslümanlar olarak Filistin'de yaşananları yakından takip ettiklerini bildiren Faraj, "Onlar için dua ediyoruz, mesele hepimizin meselesi, bütün Müslümanların bu davaya sahip çıkması lazım." dedi.