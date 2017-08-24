Kazakistan Latin Alfabesine Geçiyor

Kazakistan Radyo ve Televizyon Kurumunun (RTRK) bir alışveriş merkezinde düzenlediği logo tanıtım toplantısına, Enformasyon ve İletişim Bakanı Dauren Abayev, Kazakistan Radyo ve Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Erlan Karin'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Abayev, televizyon yayıncılığı alanında yapılan değişiklikler çerçevesinde tüm resmi televizyon kanallarında Latince logolara geçildiğini belirterek, "Kazakistan, Balapan, Kazsport televizyon kanallarının ismi Latin harflerle yazılacak." ifadesini kullandı.

Bakan Abayev, logo değişiminin televizyon yayıncılığının kalitesini yükselteceğini dile getirdi.

Kazakistan Devlet Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Erlan Karin de logolarının değiştirilmesi için dünyadaki çeşitli kanalların deneyimlerini araştırdıklarına dikkati çekerek, "Televizyon kanalımız artık 'Qazaqstan' olarak adlandırılacak. Logomuzun eski rengi mavi ve sarı olarak kaldı, ismi için de Latin alfabesini tercih ettik.” diye konuştu.

RTRK bünyesindeki 14 bölge televizyon kanalının logolarının değiştiğini dile getiren Karin, logo değişiminin amacının milli gelenekler ile yeni uluslararası standartları vurgulayan ve herkes için tanınan tek marka oluşturmak olduğunu söyledi.

Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçmeye hazırlanan Kazakistan, 2018'den itibaren okullarda ders kitaplarının Latin alfabesinde basılmasını hedefliyor.

Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 2025 yılına kadar tüm kitapları, süreli yayın ve resmi belgeleri Latin alfabesinde yayımlamayı planladıklarını açıklamıştı.